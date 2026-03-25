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Lula lamenta ausência de Tarcísio em evento federal e critica governador por Casa Paulista

Petista diz que governo federal investiu em programa de habitação de São Paulo

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Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante a visita nesta quarta-feira, 25, do presidente na fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, localizada na cidade de Araraquara (SP). Segundo o presidente, ele não pensa nos partidos dos governadores e sim se a população dos Estados necessitam de projetos do governo federal.

"Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Ele poderia falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer. Mas que estivesse aqui, porque é um investimento de quase R$ 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa não, um investimento de R$ 7 bilhões para gerar emprego, trazer tecnologia e modernidade", declarou Lula.

Lula ainda atacou Tarcísio por conta do Casa Paulista que, segundo o presidente, foi feito por Tarcísio para suprimir o nome do Minha Casa, Minha Vida e tem a participação do governo federal ocultada pelo governador. O presidente prometeu que, nas eleições deste ano, a população saberá qual gestor realiza polícias sociais no maior Estado do País. O petista disse ainda que não houve presidente que fez mais investimentos em São Paulo e nas outras unidades federativas do que ele.

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"(Tarcísio) só conte a verdade: o governo federal, no Casa Paulista, coloca R$ 155 mil e eu coloco R$ 20 mil. Aí pode me xingar a vontade", disse Lula, ao se referir aos valores financiados por cada governo nas moradias populares.

O presidente citou ainda que alguns paulistas são "arrogantes" e acham que não existe pobreza no Estado.

"O povo de São Paulo, muitas vezes, é induzido, por um pouco de arrogância de alguns, e acha que não tem pobreza. Aqui em São Paulo é o maior Estado que recebe mais Bolsa Família no Brasil, na periferia de São Paulo tem muita pobreza. Se você só pega do aeroporto para os condomínios, não tem", declarou o petista.

Outra autoridade a discursar no evento foi o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Ele disse que havia feito um acordo com o governador de São Paulo que previa a presença dele no evento.

"O acordo era que (Tarcísio) viria aqui reconhecer e agradecer. Está faltando aqui uma assinatura nessa cerimônia e seria muito bom que essa relação republicana fosse de duas mãos", disse Mercadante.

O presidente do BNDES também elogiou a economia chinesa e disse que o pensamento liberal do estado mínimo está "superada".

"A China era um país subdesenvolvido há 40, 50 anos. Essa visão ocidental de Estado mínimo, e que o Estado não pode participar e que só o mercado resolve é uma visão superada. É só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, Europa e na América Latina. Nós precisamos de uma relação criativa entre Estado e mercado. O BNDES é um ótimo exemplo disso e a China é extremamente exitosa nisso", disse Mercadante.

Nesta quarta-feira, 25, Lula visitou a fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, localizada na cidade de Araraquara (SP). No evento, foram assinados contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 5,6 bilhões.
 

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