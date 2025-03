Lula lamenta morte de Fuad Nomam, prefeito de Belo Horizonte

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, nesta quarta-feira.

"Recebi com muita tristeza a notícia sobre o falecimento de Fuad Noman, nosso querido prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira", afirmou o presidente.

Lula disse que Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos três níveis de governo e presidiu empresas estatais, "sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar".

"Desejo que o conforto chegue logo aos corações de sua esposa, Mônica Drummond, e de todos os seus familiares e amigos", completa o texto.

Noman morreu nesta quarta-feira, após sucessivas internações em decorrência da fragilização em sua saúde

. Fuad estava internado no hospital particular Mater Dei, em Belo Horizonte, desde o dia 3 de janeiro, quando apresentou um quadro grave de insuficiência respiratória.

Ele deixa sua companheira há 52 anos, a primeira-dama Mônica Drummond, além de dois filhos e quatro netos.

O velório ocorre nesta quinta-feira, às 13h, na sede da prefeitura, e o enterro será restrito à família.

