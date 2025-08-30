A- A+

luto Lula lamenta morte de Luis Fernando Verissimo, ícone da literatura brasileira Escritor de 88 anos estva internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde 11 de agosto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado (30) a morte do escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, em Porto Alegre (RS). Verissimo morreu na madrugada deste sábado em decorrência de complicações de uma pneumonia. Ele estava internado desde 11 de agosto na UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que confirmou a causa da morte.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a relevância do autor para a cultura nacional: “Luis Fernando Verissimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort”.



Verissimo estava internado desde o dia 11 de agosto, com princípio de pneumonia, quadro que foi se agravando ao longo dos dias. Autor consagrado e cronista de estilo inconfundível, Verissimo enfrentava problemas de saúde nos últimos anos. Diagnosticado com Parkinson e doenças cardíacas, precisou implantar um marcapasso em 2016. Em 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, convivia com limitações motoras e dificuldades de comunicação, segundo relatos da família.

Problemas de saúde

Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. Em 2020, retirou um câncer na mandíbula. Em janeiro de 2021, enquanto ainda se recuperava da cirurgia, teve um AVC isquêmico que deixou sequelas e o afastou do ofício de escritor.

Ele também convive com mal de Parkinson e tem problemas cardíacos. Em entrevistas, Lucia Verissimo afirmou que o escritor já não fala e se comunica somente com poucas palavras em inglês.

Filho do escritor Erico Verissimo e torcedor apaixonado do Internacional, o colunista (humorista, desenhista, saxofonista, entre outros predicados) escreveu mais de 80 livros, muitos deles best-sellers.

Verissimo no Globo

Um dos maiores escritores brasileiros, Verissimo estreou nas páginas do GLOBO em fevereiro de 1999, com a brilhante conjugação de ironia e reflexão que construiu uma legião de fãs das mais variadas idades. Personagens famosos como a Velhinha de Taubaté e a socialite Dora Avante desfilaram entre crônicas sobre todos os aspectos do cotidiano brasileiro.

Verissimo também integrou a equipe do GLOBO na cobertura de duas Copas do Mundo, de 2002 (Coreia e Japão) e 2006 (Alemanha), cativando os colegas com encantadora simplicidade — traço maior do que a famosa timidez.

