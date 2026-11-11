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Presidência Lula lamenta na COP31 que "a mudança do clima desapareceu dos discursos" das lideranças globais "Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que unem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio", afirmou o presidente do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (11), na reunião de cúpula COP31 na Turquia, que a "mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais".

"Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que unem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações", disse o presidente brasileiro, reeleito em outubro para um quarto mandato.

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