Presidência
Lula lamenta na COP31 que "a mudança do clima desapareceu dos discursos" das lideranças globais
"Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que unem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio", afirmou o presidente do Brasil
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante o Segmento de Alto Nível para Chefes de Estado e de Governo na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Centro de Exposições de Antalya, em Antalya - Foto: Ozan Kose/AFP
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (11), na reunião de cúpula COP31 na Turquia, que a "mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais".
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"Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que unem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações", disse o presidente brasileiro, reeleito em outubro para um quarto mandato.