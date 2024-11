A- A+

G20 Lula lança Aliança contra fome com adesão de 81 países e diz que será 'maior legado' de gestão Na avaliação de Lula, combater a fome e pobreza não se trata "apenas de fazer justiça"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, e conta com adesão de 81 países e 66 organizações, será o maior legado da presidência do Brasil à frente da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). O presidente brasileiro disse que espera que a cúpula seja marcada pela "coragem de agir".

"Compete aos que estão aqui em volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Este será o nosso maior legado", afirmou Lula, durante evento de lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e abertura da 1ª Sessão da Reunião de Líderes do G20: Combate à Fome e à Pobreza.

O evento ocorreu nesta segunda-feira no Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro.

Na avaliação de Lula, combater a fome e pobreza não se trata "apenas de fazer justiça". "Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz", disse. "A Aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza", finalizou.

No discurso, Lula anunciou a adesão de 81 países à Aliança Global. Este talvez seja o único que tenha algum avanço concreto A tendência é de resultados tímidos nas duas outras frentes, como mudanças climáticas, inclusão social, taxação dos super-ricos, transição energética e reforma da governança global

