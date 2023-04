Lula lança campanha sobre 100 dias de governo e repete slogan de Temer

A- A+

O governo federal lançou neste sábado campanha publicitária em comemoração aos 100 dias de gestão. O slogan "O Brasil voltou" repete frase usada pelo ex-presidente Michel Temer para comemorar dois anos de mandato, em 2018.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo da campanha em suas redes sociais:

"Voltamos para cuidar do povo brasileiro, e é isso que estamos fazendo. Seguiremos trabalhando juntos por um Brasil de mais direitos e oportunidades. #OBrasilVoltou", escreveu Lula em uma publicação no Twitter.

No vídeo, o governo elenca uma série de áreas e diz que "o valor da cultura voltou" , "o cuidado com meio ambiente voltou", "o respeito internacional voltou", "a proteção à saúde voltou", "o respeito a todas as crenças voltou".

Em 2018, ao comemorar 2 anos de governo em maio, o ex-presidente Michel Temer também divulgou o slogan "O Brasil voltou". Inicialmente a frase utilizada era "O Brasil voltou: 20 anos em 2", mas depois a propaganda acabou sendo modificada.

No dia 10 de abril o governo fará uma série de anúncios e comemorações devido aos 100 dias de gestão. O presidente Lula participará de um evento de balanço das iniciativas implementadas pelo governo pela manhã no Palácio do Planalto.

