A- A+

FOME Lula lança programa de combate à fome ao lado de ministro ameaçado pelo Centrão Plano Brasil Sem Fome terá 80 ações e programas do governo com mais de 100 metas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta quinta-feira (31), o Plano Brasil Sem Fome, que terá 80 ações e programas do governo com mais de 100 metas, que serão organizadas em três eixos. O evento acontece em Teresina, no Piauí.



Lula está acompanhado pelo ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social), que liderou a construção do programa e que tem chance de ser afetado pela reforma ministerial desenhada pelo presidente para acomodar partidos do Centrão.

Os eixos são:

1. Acesso à renda

2. Alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo

3. Mobilização para o combate à Fome

Em julho, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) mostrou que a quantidade de brasileiros que enfrentam algum tipo de insegurança alimentar alcançou a marca de 70,3 milhões, um aumento de 14,6%.

O relatório ainda mostrou que 10,1 milhões de brasileiros estão em situação de subalimentação, que, segundo a FAO, também é considerado um indicador de fome. Este recorte leva em conta a quantidade necessária de uma dieta para que uma pessoa tenha bem-estar. Ou seja, ele não tem relação com o acesso ao alimento, e sim com a qualidade nutricional.

Segundo o Palácio do Planalto, entre as metas do Brasil sem Fome está a redução ano a ano das taxas de pobreza e reduzir a menos de 5% os lares em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, que não tiveram acesso ao alimento.

Eixos

Acesso à renda e à cidadania

Aquim as políticas que envolvem o Bolsa Família, a Busca Ativa, a valorização do salário mínimo, a inclusão produtiva e a capacitação profissional, além do Programa Nacional de Alimentação no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) serão integradas. O governo também vai fazerum mapeamento e integração dos benefícios sociais existentes em Estados e municípios.

Alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo

Prevê ações da produção ao consumo integrando ações envolvendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, a segurança alimentar nas cidades, o combate ao desperdício, uma Política Agroecológica, a Política Nacional de Abastecimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Fomento Rural e a formação de estoques de alimentos.

Mobilização para o Combate à Fome

Prevê o fortalecimento do Sisan, a adesão de estados, municípios e entes federativos, caravanas que acontecerão em todo o Brasil na campanha por um Brasil Sem Fome e a organização de uma rede de iniciativas da sociedade civil.

Veja também

brasil Desoneração da folha deve beneficiar trabalhadores, defende Lula