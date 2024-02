Lula lança projeto que vai repassar imóveis inutilizados da União

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta segunda-feira o Programa de Democratização dos Imóveis da União, um projeto que pretende imóveis abandonados ou inutilizados que pertencem ao governo federal. O evento de lançamento irá ocorrer no Palácio do Planalto.

O programa foi desenvolvido pelo Ministério da Gestão e Inovação, que contabilizou os prédios, terrenos e galpões que poderão ser destinados a moradias populares, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais. A maioria deles está abandonada ou ocupada por movimentos sociais.

Como o Globo mostrou, os ativos serão entregues a prefeituras ou movimentos populares após aprovação de projetos que determinem a nova função dos espaços.

Do total de 500 imóveis, por volta de 300 foram declarados de interesse social. Assim, será aberta a corrida para que novos gestores possam administrar os locais. O processo é burocrático. O governo estima que a nova destinação desses lugares seja posta em prática até 2026.





A maioria dos imóveis está localizada em quatro estados: Rio, São Paulo, Pernambuco e Pará. Mas uma amostra de 25 ativos que estão com o mapeamento mais adiantado indica imóveis em todas as regiões do país. Boa parte dos prédios precisará passar por uma ampla reforma para modernização da estrutura, instalações, iluminação e fachada.

Veja também

BRASIL STF terá estreia de Dino, sobras eleitorais e recurso contra anulação de provas da Odebrecht