Política Lula larga com apoio de 12 governadores e Flávio 5 Segundo levantamento, o petista sai na frente com mais gestores locais ao seu lado, mas o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com o apoio de estados que concentram um número maior de eleitores

Aos que imaginam o presidente Lula (PT) numa posição confortável hoje para emplacar a reeleição, nos estados, em apoios políticos por parte dos governadores, o cenário é de equilíbrio, conforme mostrou, ontem, o site Poder360 em levantamento preliminar.

Segundo o levantamento, na disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo apoio de governadores nas eleições presidenciais, o petista sai na frente com mais gestores locais ao seu lado, mas o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com o apoio de estados que concentram um número maior de eleitores.

Lula tem, até agora, o apoio de 12 governadores, que estão à frente de estados com um total de 53 milhões de eleitores. Flávio conta, por enquanto, com o respaldo de 5 governadores que comandam 57,3 milhões de eleitores. Todos os 5 têm taxas de aprovação de eleitores. Todos os 5 têm taxas de aprovação acima de 50% para suas administrações.

No caso de Lula, 9 dos 12 governadores pontuam mais de 50% na aprovação de seus governos. O mapeamento, feito pelo Poder360, mostra que o atual presidente parte na frente no número de governadores que devem apoiar a sua candidatura. Mas o campo bolsonarista avança em colégios eleitorais maiores.

No 2º turno, porém, a tendência é que Flávio consolide mais apoios nos estados, chegando a 13 governadores. Lula, candidato único da esquerda, manteria os mesmos 12. Dois governadores não deram indicações de apoios no 2º turno: Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, e Gladson Cameli (PP), do Acre. O 1º ainda pleiteia a vaga de candidato a presidente.

O segundo tem se dedicado a responder processos na Justiça e evita se posicionar nacionalmente. Entre os aliados de Lula estão governadores do PT, PSB e MDB em estados como Bahia, Ceará, Maranhão, Pará e Pernambuco — redutos tradicionais da esquerda no Nordeste e no Norte.

O presidente também conta com apoio no Espírito Santo. Flávio Bolsonaro tem palanque confirmado em 5 estados: Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo — este último o maior colégio eleitoral do país, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal nome do campo conservador à frente de um governo estadual. Seu nome ainda é especulado para a disputa presidencial.

Outros 8 estados têm governadores com tendência a apoiar Flávio, mas sem posição formalmente declarada: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Goiás, Paraná e Tocantins. Aliados de Flávio afirmam que as conversas para fechar palanques e apoios ainda estão em andamento.

