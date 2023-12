Lula lembra 8 de janeiro e pede união em pronunciamento de Natal

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula Silva lembrou os desafios provocados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e pediu superação das desavenças políticas em seu pronunciamento de Natal. A mensagem de cinco minutos de Lula foi ao ar na rede nacional de televisão e rádio na noite deste domingo, 24.

"O ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias. Colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade", afirmou.

Assista:

O presidente trouxe, mais uma vez, o discurso de reconciliação nacional — uma das marcas do primeiro ano do terceiro mandato de Lula, sob o slogan “União e Reconstrução”. Ele também usou a fala para reforçar o combate às fake news, à desinformação e aos discursos de ódio.

"Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil", declarou. "Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido", continuou.

Lula também fez um breve balanço das ações sociais e econômicas da gestão até aqui, como o programa Desenrola, que facilita a quitação de dívidas, e a retomada dos programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida. A aprovação da Reforma Tributária no Congresso Nacional também foi lembrada.

Outros pontos destacados pelo presidente foram a redução do desmatamento na Amazônia e o posicionamento do Brasil na política internacional.

"Criamos todas as condições para termos umacolheita generosa em 2024. Vamos trabalhar fortemente para superar, mais uma vez, todas as expectativas", disse.

Primeiro feito no Natal, este é o terceiro pronunciamento oficial de Lula em cadeia nacional neste mandato. O primeiro ocorreu nas vésperas do Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, e o segundo em 6 de setembro, antes do Dia da Independência do Brasil.

O presidente passa o Natal com a família no Palácio da Alvorada, em Brasília, e participa de um almoço com os últimos repatriados que chegaram de Gaza no início da tarde desta segunda-feira, 25. Ele planeja um recesso entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro.

Veja também

Política Presidente Lula fará pronunciamento de Natal neste domingo