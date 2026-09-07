Lula leva temas da campanha à reeleição ao 7 de Setembro e reforça elo com a cúpula do Congresso
Soberania e defesa dos direitos das mulheres, motes usados eleitoralmente, aparecem no desfile em Brasília
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva levou uma série de temas eleitorais para o desfile de 7 de Setembro, realizado na manhã desta segunda-feira na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Durante a cerimônia, Lula reforçou o elo com a cúpula do Congresso a menos de um mês do primeiro turno, ao assistir ao desfile ao lado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que apoiam a sua reeleição. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, também compareceu.
O evento marca mais um passo na reaproximação entre Lula e Alcolumbre, em uma relação que foi retomada após um período de três meses de total afastamento político. A crise foi desencadeada em abril, quando o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para uma vaga no STF. A relação foi retomada há um mês, com uma série de encontros que destravaram a pauta do governo no Senado, com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e os projetos das terras raras e dos incentivos aos datacenters.
Em vários momentos do desfile, o público gritou o nome do presidente e pediu o fim da escala 6x1, em referência ao tema que tem apoio do governo e está em tramitação no Senado. Na semana passada, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora depende de análise do plenário da Casa, o que pode ocorrer depois do primeiro turno, quando os parlamentares voltarão a se reunir para votações. Ainda que não tenha dito publicamente, Alcolumbre apoia reeleição de Lula e está ao lado do governo no Amapá, onde tenta reeleger o governador Clécio Luís (União Brasil).
Já Motta tem se aproximado de Lula mirando também o cálculo eleitoral na Paraíba, estado em que o presidente mantém forte apoio. Em 2022, Lula venceu em todas as cidades da Paraíba e obteve, no segundo turno, 66,6% dos votos. Motta trabalha para eleger seu pai, Nabor Wanderley, senador pelo Republicanos. Em 10 de setembro, Motta declarou publicamente apoio à reeleição de Lula. A reconciliação ocorreu após um período de turbulências, especialmente quando a Câmara derrubou o decreto que aumentou o IOF, em 2025, e colocou o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar o projeto antifacção na Câmara, já neste ano. As duas ações que tensionaram a relação com governo. Motta e Alcolumbre também buscam o apoio de Lula em um eventual quarto mandato para suas respectivas reeleições ao comando da Câmara e do Senado.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, foi o único integrante da Corte a estar na Esplanada. Já os ministros de Lula compareceram em peso a pedido do Palácio do Planalto. Além do vice-presidente Geraldo Alckmin, estavam Miriam Belchior (Casa Civil), Dario Durigan (Fazenda), Wellington Lima e Silva (Justiça), José Múcio (Defesa), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Alexandre Padilha (Saúde), Leonardo Barchini (Educação), Sidônio Palmeira (Comunicação Social), entre outros.
A apresentação durou duas horas e foi dividida em três eixos: “Soberania, a força que une o Brasil”, “Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres” e a Copa do Mundo Feminina 2027. A vacinação também esteve entre os temas explorados durante a cerimônia.
A soberania, uma das linhas principais da campanha petista, teve espaço de destaque no desfile. Além do slogan principal, foi repetida diversas vezes na fala dos narradores da apresentação. O tema ganhou espaço na campanha de Lula ao quarto mandato em meio aos embates comerciais com os Estados Unidos e será reforçado este mês, quando Lula viaja a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas.
A expectativa é que o brasileiro volte a se encontrar com o presidente Donald Trump depois de uma nova rodada de sobretaxas impostas pelo governo americano a produtos do país. A Advocacia-Geral da União (AGU) acompanhou os preparativos do desfile para evitar que algum ponto configurasse propaganda eleitoral antecipada e abrisse brecha para adversários contestarem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ainda durante a cerimônia, o perfil de Lula nas redes sociais publicou um material de campanha, com uma foto da bandeira do Brasil e a legenda: “A bandeira do povo brasileiro é a bandeira do Brasil”. O objetivo é fazer um contraponto ao uso da bandeira dos Estados Unidos, que já apareceu em atos bolsonaristas.
O mesmo tom já havia sido usado na noite de domingo. No pronunciamento pelo 7 de Setembro, em cadeia nacional de rádio e televisão, Lula afirmou que o Brasil “é um país soberano” e que “não será colônia”. Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o petista fez críticas ao tarifaço imposto pelo governo americano.
— Defendemos o livre comércio. Nenhum país estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar, e para quem podemos vender. Somos um país soberano, e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém. Não somos, e não seremos colônia de ninguém — disse o presidente.
No ano passado, nenhum ministro da Corte compareceu ao evento, que aconteceu durante o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista de 2023.
Já em 2024, Moraes, Dino, Gilmare Zanin estiveram no desfile, acompanhados de Luís Roberto Barroso (então presidente da Corte e hoje aposentado), e dos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin.
Como mostrou O GLOBO, Lula tenta se distanciar da crise no STF. Na quinta-feira, o presidente gravou um vídeo de pouco mais de um minuto em que não cita diretamente Moraes, mas diz que há suspeita de envolvimento de políticos e agentes públicos no caso Master.