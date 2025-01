A- A+

BRASIL Lula libera ministros para eleições no Congresso, mas poupa Marina e Guajajara Onze ministros com mandatos no Legislativo serão exonerados de modo temporário por Lula

Com a proximidade das eleições às presidências da Câmara e do Senado, marcadas para sábado, dia 1º de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai exonerar ministros que possuem mandato no Legislativo, com exceção de dois nomes: Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, e Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas

Segundo fontes do Palácio do Planalto ouvidas pelo portal G1, as exceções visam evitar o constrangimento de um ministro votando contra a orientação do governo, que apoia Hugo Motta (Republicanos-PB) para a sucessão do comando da Câmara.

Guajajara é filiada ao PSOL, que possui candidato próprio na disputa, Henrique Vieira (RJ). Marina é fundadora da Rede Sustentabilidade, partido que só possui um deputado federal, Túlio Gadelha (PE), que apoia Motta. A Rede, porém, é federada ao PSOL, e o voto em Motta poderia gerar ruído entre os partidos federados.

Onze ministros com mandatos no Legislativo serão exonerados de modo temporário por Lula. Desses, quatro participarão da eleição no Senado, no qual o favorito é Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já presidiu a Casa entre 2019 e 2021.

Veja quem são os ministros de Lula com mandato na Câmara, além das duas ministras:

- Alexandre Padilha (PT-SP) (Relações Institucionais)

- André Fufuca (PP-MA) (Esportes)

- Celso Sabino (União-PA) (Turismo)

- Juscelino Filho (União-MA) (Comunicações)

- Luiz Marinho (PT-SP) (Trabalho)

- Paulo Teixeira (PT-SP) (Desenvolvimento Agrário)

- Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) (Portos e Aeroportos)

Ministros com mandato no Senado:

- Camilo Santana (PT-CE) (Educação)

- Carlos Fávaro (PSD-MT) (Agricultura)

- Renan Filho (MDB-AL) (Transportes)

- Wellington Dias (PT-PI) (Desenvolvimento Social)

