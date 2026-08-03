Seg, 03 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pesquisa Eleitoral

Lula lidera corrida em Sergipe com 60% contra 23% de Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big Data

No cenário de segundo turno, a situação também é de liderança do petista, com 63% das intenções de voto

Reportar Erro
Lula lidera corrida em Sergipe com 60% contra 23% de Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big DataLula lidera corrida em Sergipe com 60% contra 23% de Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big Data - Foto: Evaristo Sa/AFP e Jefferson Rudy/Agência Senado

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira, 3, sobre a corrida presidencial no Estado de Sergipe mostra a liderança do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 60% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) tem 23% das intenções de voto no Estado.

No cenário de segundo turno, a situação também é de liderança de Lula, com 63% das intenções de voto, contra 27% de Flávio Bolsonaro.

Leia também

• BTG/Nexus: para 43%, governo Lula é ruim ou péssimo; 37% consideram ótimo ou bom e 18% regular

• BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro e Lula seguem como os mais rejeitados, com 49% cada

• No 1º turno, Lula tem 41% e Flávio Bolsonaro tem 37%, em empate técnico, aponta BTG/Nexus

Os outros concorrentes, no cenário de primeiro turno, aparecem da seguinte maneira:

- Renan Santos (Missão) 5%;

- Ronaldo Caiado (PSD) 3%;

- Romeu Zema (Novo) 1%;

- Escritor Augusto Cury (Avante) 1%;

- Nulo/Branco 3%;

- Não sabe ou não respondeu: 3%.

No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro lidera a mostra com 55% em Sergipe, Lula aparece com 32%, Caiado com 29%, Renan Santos 26% e Romeu Zema 22%.

No Estado de Sergipe, o trabalho do presidente Lula é aprovado por 64% dos entrevistados e desaprovado por 33%.

A pesquisa está registrada sob protocolo BR-07696/2026, foi feita com 1,6 mil eleitores do Estado de Sergipe, entre os dias 28 de julho a 1º de agosto, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter