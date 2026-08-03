Lula lidera corrida em Sergipe com 60% contra 23% de Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big Data
No cenário de segundo turno, a situação também é de liderança do petista, com 63% das intenções de voto
Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira, 3, sobre a corrida presidencial no Estado de Sergipe mostra a liderança do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 60% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) tem 23% das intenções de voto no Estado.
No cenário de segundo turno, a situação também é de liderança de Lula, com 63% das intenções de voto, contra 27% de Flávio Bolsonaro.
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Os outros concorrentes, no cenário de primeiro turno, aparecem da seguinte maneira:
- Renan Santos (Missão) 5%;
- Ronaldo Caiado (PSD) 3%;
- Romeu Zema (Novo) 1%;
- Escritor Augusto Cury (Avante) 1%;
- Nulo/Branco 3%;
- Não sabe ou não respondeu: 3%.
No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro lidera a mostra com 55% em Sergipe, Lula aparece com 32%, Caiado com 29%, Renan Santos 26% e Romeu Zema 22%.
No Estado de Sergipe, o trabalho do presidente Lula é aprovado por 64% dos entrevistados e desaprovado por 33%.
A pesquisa está registrada sob protocolo BR-07696/2026, foi feita com 1,6 mil eleitores do Estado de Sergipe, entre os dias 28 de julho a 1º de agosto, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.