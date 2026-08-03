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Pesquisa Eleitoral Lula lidera corrida em Sergipe com 60% contra 23% de Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big Data No cenário de segundo turno, a situação também é de liderança do petista, com 63% das intenções de voto

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira, 3, sobre a corrida presidencial no Estado de Sergipe mostra a liderança do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 60% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) tem 23% das intenções de voto no Estado.

No cenário de segundo turno, a situação também é de liderança de Lula, com 63% das intenções de voto, contra 27% de Flávio Bolsonaro.

Os outros concorrentes, no cenário de primeiro turno, aparecem da seguinte maneira:

- Renan Santos (Missão) 5%;

- Ronaldo Caiado (PSD) 3%;

- Romeu Zema (Novo) 1%;

- Escritor Augusto Cury (Avante) 1%;

- Nulo/Branco 3%;

- Não sabe ou não respondeu: 3%.

No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro lidera a mostra com 55% em Sergipe, Lula aparece com 32%, Caiado com 29%, Renan Santos 26% e Romeu Zema 22%.

No Estado de Sergipe, o trabalho do presidente Lula é aprovado por 64% dos entrevistados e desaprovado por 33%.

A pesquisa está registrada sob protocolo BR-07696/2026, foi feita com 1,6 mil eleitores do Estado de Sergipe, entre os dias 28 de julho a 1º de agosto, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

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