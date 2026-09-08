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Eleições 2026 Lula lidera disputa pela Presidência no 1º turno com 51% em PE; Flávio tem 21%, aponta Quaest Augusto Cury (Avante), aparece em terceiro com 6%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, lidera a disputa pela Presidência da República no primeiro turno entre os eleitores de Pernambuco, com 51% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8). Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 21%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 6%.

Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) têm 2% cada. Samara Martins (UP), Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Os indecisos somam 10%, enquanto 8% afirmam que votarão em branco, nulo ou que não irão votar.

Cenário com Pablo Marçal

A Quaest também testou um cenário de primeiro turno com Pablo Marçal (PRTB), que registrou candidatura apesar de estar inelegível e aguarda decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre se poderá disputar a eleição.

Nesse cenário, Lula tem 54% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 20%. Augusto Cury aparece com 5%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado registram 2% cada. Pablo Marçal tem 1%.

Romeu Zema, Samara Martins, Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Clariana Barão, Wilson Grassi e Edmilson Costa não pontuaram. Os indecisos somam 9%, enquanto 7% afirmam que votarão em branco, nulo ou que não irão votar.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de Pernambuco entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento, encomendado pela Globo, tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-00285/2026.

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