Sex, 26 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Lula lidera para 1º turno e tem empate técnico com Flávio e mais 4 em 2º turno, diz pesqui

A menor distância seria entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível

Reportar Erro
Lula lidera para 1&ordm; turno e tem empate técnico com Flávio e mais 4 em 2&ordm; turno, diz pesquisaLula lidera para 1º turno e tem empate técnico com Flávio e mais 4 em 2º turno, diz pesquisa - Foto: Evaristo Sa/AFP

Leia também

• Bolsonaro confirma em carta indicação de Flávio como candidato à Presidência

• Paraná Pesquisas: João Campos venceria Raquel Lyra no 1° turno

• Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg: Lula lidera todos cenários de 1º e 2º turnos das eleições

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece à frente de todos seus oponentes em quatro cenários testados para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026, mostra levantamento publicado nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Paraná Pesquisas. A menor distância seria entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 10 pontos porcentuais atrás do petista.

Já em seis cenários de segundo turno, o levantamento mostra Lula liderando também em todos os cenários, mas tecnicamente empatado com cinco adversários - Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Ratinho Jr. (PSD).

A exceção seria Tereza Cristina (PP), que está 14 pontos porcentuais atrás de Lula.

Veja os cenários:

1º turno
Cenário 1 (Com Jair Bolsonaro)

Cenário 2 (Com Flávio Bolsonaro)

Cenário 3 (Com Tarcísio de Freitas)

Cenário 4 (Com Michelle Bolsonaro)

2º turno
Para o segundo turno, Lula leva vantagem numérica sobre todos os seis cenários testados. Como a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para cima ou para baixo, o petista está tecnicamente empatado com cinco nomes.

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Cenário 6

Pesquisa entrevistou mais de 2 mil pessoas
A pesquisa foi feita pela Paraná Pesquisas entre 18 e 22 de dezembro de 2025. Foram entrevistadas 2.038 pessoas com 16 anos ou mais em 163 municípios dos 27 entes da Federação.

O intervalo de confiança é de 95%.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter