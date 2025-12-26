Lula lidera para 1º turno e tem empate técnico com Flávio e mais 4 em 2º turno, diz pesqui
A menor distância seria entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece à frente de todos seus oponentes em quatro cenários testados para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026, mostra levantamento publicado nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Paraná Pesquisas. A menor distância seria entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso e inelegível. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 10 pontos porcentuais atrás do petista.
Já em seis cenários de segundo turno, o levantamento mostra Lula liderando também em todos os cenários, mas tecnicamente empatado com cinco adversários - Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Ratinho Jr. (PSD).
A exceção seria Tereza Cristina (PP), que está 14 pontos porcentuais atrás de Lula.
Veja os cenários:
1º turno
Cenário 1 (Com Jair Bolsonaro)
- Lula: 36,9%
- Jair Bolsonaro: 31,3%
- Ciro Gomes: 6,9%
- Ratinho Jr.: 6,5%
- Ronaldo Caiado: 4,0%
- Romeu Zema: 1,6%
- Tereza Cristina: 1,4%
- Renan Santos: 0,6%
- brancos/nulos: 6,0%
- não sabem: 4,8%
Cenário 2 (Com Flávio Bolsonaro)
- Lula: 37,6%
- Flávio Bolsonaro: 27,8%
- Ciro Gomes: 7,9%
- Ratinho Jr.: 9,0%
- Romeu Zema: 3,1%
- Tereza Cristina: 1,9%
- Renan Santos: 0,8%
- brancos/nulos: 6,7%
- não sabem: 5,3%
Cenário 3 (Com Tarcísio de Freitas)
- Lula: 37,8%
- Tarcísio de Freitas: 26,2%
- Ciro Gomes: 8,7%
- Ronaldo Caiado: 5,0%
- Romeu Zema: 3,9%
- Tereza Cristina: 2,5%
- Renan Santos: 0,8%
- brancos/nulos: 8,9%
- não sabem: 6,1%
Cenário 4 (Com Michelle Bolsonaro)
- Lula: 37,2%
- Michelle Bolsonaro: 24,4%
- Ciro Gomes: 8,3%
- Ratinho Jr.: 8,2%
- Ronaldo Caiado: 4,9%
- Romeu Zema: 3,2%
- Tereza Cristina: 2,0%
- Renan Santos: 0,9%
- brancos/nulos: 5,8%
- não sabem: 5,1%
2º turno
Para o segundo turno, Lula leva vantagem numérica sobre todos os seis cenários testados. Como a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para cima ou para baixo, o petista está tecnicamente empatado com cinco nomes.
Cenário 1
- Lula: 43,6%
- Jair Bolsonaro: 43,4%
Cenário 2
- Lula: 44,1%
- Flávio Bolsonaro: 41,0%
Cenário 3
- Lula: 44,0%
- Tarcísio de Freitas: 42,5%
Cenário 4
- Lula: 44,8%%
- Michelle Bolsonaro: 41,4%
Cenário 5
- Lula: 43,8%
- Ratinho Jr.: 40,2%
Cenário 6
- Lula: 44,6%
- Tereza Cristina: 30,3%
Pesquisa entrevistou mais de 2 mil pessoas
A pesquisa foi feita pela Paraná Pesquisas entre 18 e 22 de dezembro de 2025. Foram entrevistadas 2.038 pessoas com 16 anos ou mais em 163 municípios dos 27 entes da Federação.
O intervalo de confiança é de 95%.