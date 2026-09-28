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projetos Lula liga para Dino do PA para tratar de sanção de projeto de qualidade de hospitais privados O projeto busca avaliar se hospitais privados seguem padrões de qualidade previamente definidos, e as regras também serão estendidas para a rede pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, durante uma agenda em Belém (PA) nesta segunda-feira (28). Lula queria que Dino falasse sobre o projeto que cria regras para se avaliar a qualidade de serviços de saúde prestados pela iniciativa privada. Apesar das insistências do presidente para uma fala do magistrado, a ligação aparentemente caiu e a conversa não foi possível.

O projeto busca avaliar se hospitais privados seguem padrões de qualidade previamente definidos, e as regras também serão estendidas para a rede pública. Quem não cumprir as regras pode receber multas entre R$ 5 mil e R$ 500 mil.

Dino apresentou o projeto após uma tragédia familiar que sofreu em 2012. O filho dele, de 13 anos, morreu após ser internado por uma crise de asma em Brasília, e o ministro e a ex-esposa denunciaram mau atendimento. No ano passado, o ministro e a ex-esposa ganharam um processo na Justiça, que determinou uma indenização de R$ 1,2 milhão.

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