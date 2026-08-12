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BRASIL Lula liga para líder do PT na Câmara após AVC, que segue "consciente" e "estável" Pedro Uczai (PT-SC) sofreu um acidente vascular cerebral na tarde de terça-feira durante reunião de líderes da Câmara e permanece internado em Brasília para exames complementares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta quarta-feira para o deputado Pedro Uczai (PT-SC), líder do PT na Câmara, que permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico durante uma reunião do Colégio de Líderes na terça-feira. Segundo a Liderança do PT, o parlamentar está consciente, com quadro clínico estável e boa evolução, sem comprometimento cognitivo ou motor.

Durante a conversa, Lula desejou pronta recuperação ao deputado e pediu que ele cuide da saúde. Segundo a nota divulgada pela liderança do partido, o presidente afirmou que Uczai precisa estar bem para construir o mandato, liderar a bancada e ajudar na campanha eleitoral.

“O presidente Lula pediu ao Líder para cuidar da saúde, porque ele precisa estar bem para construir o mandato, liderar a Bancada e ajudar na campanha eleitoral”, diz a nota.

Uczai também recebeu nesta quarta-feira a visita do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Os dois parlamentares são médicos e foram ao hospital levar um “forte abraço” e desejar a recuperação do líder petista”.

Em mensagem divulgada pela assessoria, Uczai agradeceu as manifestações de apoio que recebeu desde que passou mal durante a reunião de líderes.

— Estou bem. Agradeço de coração as orações, as manifestações de carinho, a solidariedade dos colegas parlamentares do Colégio de Líderes. Sou grato a toda dedicação das equipes de saúde que me atenderam na Câmara dos Deputados e aqui no Hospital DF Star. Por fim, agradeço a preocupação e cuidado da minha equipe de assessoria.





Segundo a Liderança do PT, o deputado continua internado para a realização de exames complementares e acompanhamento médico. O parlamentar permanece consciente e apresenta evolução positiva, sem alterações cognitivas ou motoras.

AVC durante reunião de líderes

Uczai passou mal e desmaiou durante a reunião do Colégio de Líderes da Câmara, que discutia o calendário de votações desta semana. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, com auxílio de Motta, Dr. Luizinho (PP-RJ) e Jandira Feghali, todos médicos.

Em seguida, o deputado foi levado de maca ao Departamento Médico da Câmara, onde recebeu atendimento da equipe de saúde da Casa. Inicialmente, havia suspeita de uma crise de labirintite. Por precaução, ele foi encaminhado ao Hospital DF Star, onde exames confirmaram o diagnóstico de AVC isquêmico no cerebelo esquerdo.

O episódio levou ao cancelamento das votações previstas para terça-feira. Motta pretende reorganizar o calendário da Câmara e antecipar as votações desta quarta-feira.

A Câmara discute, entre outras propostas, o projeto de lei complementar que trata de medidas relacionadas aos combustíveis. A relatora, deputada Marussa Boldrin (MDB-GO), ainda faz ajustes no texto após reuniões com integrantes do governo.

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