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Política Lula liga para Motta após aprovação da PEC do fim da escala 6×1 na Câmara No telefonema, presciente reforçou a importância do diálogo para fazer as pautas avançarem

O presidente Lula ligou para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tarde desta quinta-feira, para agradecer o esforço pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que acaba com a escala 6x1.

Segundo auxiliares de Motta, Lula disse que conversou com a bancada do PT para cumprir o texto acordado com Motta, como a transição de pouco mais de um ano para reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas, sem corte de salário.

Seria um encontro presencial, mas, como não houve compatibilidade das agendas, Lula decidiu telefonar, disse um interlocutor. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, estava desde a manhã desta quinta-feira buscando um espaço na agenda de Lula para a conversa com Motta.

No telefonema, Lula reforçou a importância do diálogo para fazer as pautas avançarem.

A PEC é uma das principais bandeiras de Lula na disputa pelo quarto mandato. Pleito antigo dos trabalhadores, o fim da escala 6x1 foi encampada por Motta e aprovada por ampla maioria na Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira.

A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado para ser promulgada.

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