apoio Lula ligou para Marina Silva para apoiar saída da Comissão O presidente disse que sentiu um "mal-estar" ao ver as imagens do bate-boca entre a ministra e os parlamentares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira, 27, para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após ela deixar a sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado por causa de um bate-boca com parlamentares da oposição.

Lula disse que ela agiu corretamente ao se retirar após discutir com os senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Marcos Rogério (PL-RO).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Lula prestou solidariedade a Marina e disse que sentiu um "mal-estar" ao ver as imagens do bate-boca entre a ministra e os parlamentares.

O petista afirmou ainda que se sentiu feliz quando viu a chefe da pasta se retirando da sala. Na sessão desta terça, Marina deixou a audiência pública do Senado após uma série de discussões com oposicionistas. A chefe do Meio Ambiente disse ter se sentido desrespeitada no encontro, convocado para debater a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial.

A tensão chegou ao ápice quando o líder do PSDB, senador Plínio Valério (AM), afirmou que "a mulher Marina merecia respeito, a ministra não". Marina exigiu um pedido de desculpas para continuar, mas não foi atendida.

O presidente da Comissão de Infraestrutura (CI), senador Marcos Rogério (PL-RO), reclamou da postura da ministra e cortou o microfone dela pelos minutos finais da audiência. Segundo Marcos Rogério, a ministra estava "provocando".

