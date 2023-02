Lula, Lira, Ciro Nogueira e Castro: veja o que políticos vão fazer nos quatro dias de Carnaval

A- A+

Durante os quatro dias de folia, tem programação para todos os gostos entre os políticos brasileiros. O presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, optaram por descansar, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), optou por curtir a festa de Momo em Las Vegas, nos Estados Unidos, acompanhado de outro cacique do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), e do amigo Antônio Rueda, vice-presidente do União Brasil.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, começaram na noite de sexta-feira no sambódromo do Anhembi, onde assistiram ao primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do grupo especial paulista. Já o governador do Rio, Cláudio Castro, esteve quinta-feira em Salvador no circuito Dodô (Barra-Ondina), abrindo sua maratona de folião.



Lula e Janja embarcaram na sexta-feira para a Bahia, onde permanecerão hospedados na base naval de Aratu. Lula, nos dois mandatos anteriores, esteve no local, que oferece casa colonial na praia privativa de Inema. Foi nesta praia que, em 2010, Lula foi fotografado caminhando enquanto carregava na cabeça uma caixa térmica.



Conforme noticiou o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, Lula e Janja optaram por ficarem longe de desfiles em escolas de samba, uma das possibilidades inicialmente previstas para o casal. Janja fez um tratamento de uma inflamação no globo ocular e deve ficar em repouso nos próximos dias, segundo sua assessoria de imprensa. Um encontro da primeira-dama com integrantes da Imperatriz Leopoldinense, no início deste mês, deixou enciumadas outras escolas de samba do Rio de Janeiro e também blocos carnavalescos. Na ocasião, Janja aceitou ser madrinha da velha guarda da escola, mas deixou um suspense se participaria mesmo do desfile.



Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece nos Estados Unidos, onde passará o Carnaval.



Já Lira, antes de embarcar para Las Vegas, fez uma escala na Bahia. O presidente da Câmara esteve na noite de quinta-feira em Salvador no circuito Barra-Ondina. No camarote, fez fotos para redes sociais ao lado do deputado estadual Marcinho Oliveira, que postou o material, e de outros políticos do União Brasil, entre eles o deputado federal Elmar Nascimento, e os deputados estaduais Júnior Nascimento, Marcelinho Veiga, Luciano Simões e Manuel Rocha.



O presidente da Câmara ainda dividiu o camarote com Cláudio Castro, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e os deputados federais baianos Diego Coronel (PSD-BA) e Mário Negromonte Júnior (PP-BA).



Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), participaram da primeira noite de desfiles do grupo especial paulista. A dupla de políticos acabou vaiada na chegada ao sambódromo do Anhembi. Ao notar a presença dos políticos na avenida, o público fez o "L", em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito e o governador também foram recepcionados com gritos de "Olê, olê, olê, olá, Lula". Tarcísio, que é carioca, compareceu ao sambódromo paulista pela primeira vez e disse que São Paulo já tem o melhor e maior carnaval do país.



Já no sambódromo do Rio, o governador Cláudio Castro e o prefeito da capital, Eduardo Paes, acompanharam nesta sexta-feira o primeiro dia de desfiles das escolas de samba da Série Ouro. Antes de desfile da Estácio de Sá, quarta escola da noite na Série Ouro, o locutor do sambódromo saudou a presença de Castro na avenida, em nome do presidente da Liga RJ, Wallace Palhares. Neste momento, o público vaiou. Já o prefeito Eduardo Paes foi aplaudido pelos foliões.

