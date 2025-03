Lula lista ações do governo em alusão ao Dia Internacional das Mulheres

A- A+

Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado neste sábado, 8 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou ações do governo voltadas para a igualdade de gênero e o enfrentamento da violência contra as mulheres.

Em publicação nas redes sociais, Lula mencionou a Lei de Igualdade Salarial e a criação do Ministério das Mulheres como conquistas importantes de seu governo.

Apesar da ênfase em medidas voltadas para as mulheres, a última pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em fevereiro, mostrou uma queda na aprovação do governo entre o eleitorado feminino.

No final de 2024, 38% das mulheres avaliavam o governo positivamente, mas esse índice caiu para 24% no levantamento mais recente.

Avanços

No texto, o presidente também falou sobre avanços na segurança pública, com a criação de um "eixo exclusivo para a proteção da vida das mulheres". Ele citou a retomada do Programa Mulher Viver Sem Violência, com ações integradas nas áreas de segurança, saúde, previdência, justiça, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira. "Avançamos muito, mas ainda há muito a ser feito. O compromisso do nosso governo é continuar apoiando essas lutas, para que, de fato e por direito, o lugar da mulher seja onde ela quiser estar", disse o presidente.

Além disso, Lula mencionou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, o programa "Elas Empreendem" e bolsas de iniciação científica para meninas nas áreas de computação, engenharias e ciências exatas como parte das políticas de incentivo à participação feminina no mercado de trabalho e no desenvolvimento científico.

