Diplomacia Lula manda recado a Biden: "Me convide para ir na porta de uma fábrica com um megafone" Lula falou sobre a parceria entre ele e o presidente dos EUA pelo trabalho decente em um evento no Palácio do Planalto

O presidente Inácio Lula da Silva comentou, nesta quarta-feira, a participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um piquete grevista em Michigan, na última terça-feira. Lula, que foi sindicalista entre de entrar para a política, disse que gostaria de ser convidado por Biden para ir à porta de uma fábrica.

— Ontem, eu tive um momento de muita felicidade. Ontem, eu vi o presidente dos EUA, presidente Biden, na porta de uma indústria automobilística. Os trabalhadores em greve, e ele com um megafone falando com os trabalhadores — disse o presidente.

Lula lembrou que, na semana passada, em Nova York, ele e Biden lançaram uma campanha pelo trabalho decente no mundo. Destacou que, pela primeira vez, tanto na história dos EUA, quanto na do Brasil, um presidente americano e um presidente brasileiro se reuniram pra discutir a questão.

— Acho que você precisa me convidar para ir na porta de uma fábrica, com megafone, para falar para os trabalhadores brasileiros. Porque é uma coisa inusitada a gente perceber que a preocupação de um presidente dos EUA é a mesma preocupação de um presidente brasileiro com relação à questão do mundo do trabalho. Eu acho que você precisa me convidar pra ir na porta de uma fábrica com um megafone — afirmou, dirigindo-se a Biden.

Para o presidente brasileiro, a inovação e a revolução digital não estão se refletindo em melhoria de condições para os trabalhadores.

— O mundo do trabalho está ficando precarizado. Mesmo a gente discutindo muita inovação, revolução digital, o que a gente percebe é que tem muita gente trabalhando em condições quase sub-humanas. O que queremos é criar condições para que o trabalho dessas pessoas seja dignificado -—afirmou.

