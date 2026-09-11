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CRISE NO STF Lula manifesta apoio a Andrei Rodrigues após crise no STF: "Tem a minha total confiança" Presidente chama diretor-geral da PF de "companheiro" dias depois de Fachin suspender decisões que afastaram e reconduziram o delegado ao cargo

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tem sua "total confiança" e é um "companheiro".

A declaração foi dada nesta quinta-feira, durante sabatina promovida pelo canal SBT Brasil, dias depois do presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF), Edson Fachin, suspender decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino que, respectivamente, afastaram e reconduziram Andrei ao cargo.

— Por isso, quero dizer em alto e bom som: o Andrei tem a minha total confiança. É um companheiro, um perito como poucos delegados na história deste país. E, se por acaso cometeu algum erro, que seja julgado, assim como o Lula e você seriam — afirmou o petista em entrevista às jornalistas Basília Rodrigues e Marina Demori.

Esta é a primeira vez que o presidente cita nominalmente o chefe da corporação desde que André Mendonça o acusou de participar da elaboração de relatórios que teriam monitorado a atuação do ministro.

A relação entre Lula e Andrei antecede a chegada do delegado à direção-geral da PF. Ele foi responsável pela segurança do petista durante a campanha presidencial de 2022 e integrou a equipe de proteção de Dilma Rousseff na disputa de 2010. Andrei foi indicado para comandar a corporação em dezembro de 2022 pelo então futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje integrante do STF.

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