Lula mantém aprovação estável nos primeiros 11 meses de governo, mostra Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra estabilidade na taxa de aprovação desde o começo do governo, há 11 meses. Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (7) mostra que 38% dos brasileiros aprovam a gestão do petista, mesmo percentual observado nos dois últimos levantamentos, enquanto 30% avaliam o governo como regular e outros 30%, como ruim ou péssimo.

As taxas de avaliação do presidente Lula se mantiveram praticamente no mesmo patamar nas quatro pesquisas feitas pelo Datafolha desde o começo do ano. A aprovação registrou uma leve queda em levantamento divulgado em junho, quando 37% apoiavam a gestão do petista.

O resultado, porém, ainda se encontra dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O perfil dos brasileiros que apoiam o governo acompanha o registrado em outros levantamentos feitos pelo instituto de pesquisa desde o começo do ano, e está em sintonia com os segmentos que, historicamente, têm preferência pelo nome do petista.

Quase metade dos nordestinos (48%) são favoráveis ao governo Lula, percentual que chega a 50% entre aqueles com menor escolaridade.

