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Eleições 2026 Lula mantém avaliação negativa em 40%, mas aprovação recua para 29%, aponta Datafolha Pesquisa aponta desgaste maior entre classe média e eleitores do Sul

A poucos meses do início oficial da campanha eleitoral, em agosto, a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve-se estável em 40%, segundo nova rodada da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (9). Já a avaliação positiva recuou de 32% em março para 29%, enquanto a parcela que considera a gestão regular subiu de 26% para 29%.

No recorte sobre o desempenho pessoal de Lula em seu terceiro mandato, a reprovação oscilou de 49% para 51%, e a aprovação, de 47% para 45%.

A percepção positiva supera a média entre os mais velhos (36%), os menos instruídos (43%) e os nordestinos (41%). Já a avaliação ruim ou péssima é mais frequente entre os mais instruídos (49%), moradores da região Sul (49%), evangélicos (52%) e quem recebe mais de 10 salários mínimos (58%).

Aos três anos e três meses de mandato, Lula mantém avaliação superior, nesse estágio, à do antecessor, Jair Bolsonaro, após a redemocratização. No mesmo período de governo, Bolsonaro registrava 46% de ruim ou péssimo, 28% de regular e 25% de ótimo ou bom.

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03770/2026, foi realizada presencialmente com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, em 137 municípios do país, entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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