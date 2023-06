Lula marca reunião com ministra do Turismo no Planalto

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um encontro marcado às 10h no Palácio do Planalto com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

De acordo com auxiliares palacianos, Lula quer ouvir Daniela sobre o futuro dela no governo. Integrantes do núcleo mais próximo ao presidente já dão como certa a demissão da ministra do Turismo.

Daniela está de saída do União Brasil após um desentendimento da bancada fluminense com dirigentes do partido. Ela deverá ingressar no Republicanos.

A bancada na Câmara do União Brasil indiciou o deputado Celso Sabino para a assumir o ministério do Turismo. O parlamentar ainda não se encontrou com Lula.

