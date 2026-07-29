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BRASIL Lula: Mesmo se eu e Alckmin só errarmos agora, acerto foi tanto que não perderemos eleição O presidente da República participou da convenção nacional do PSB nesta quarta ao lado de Alckmin e de integrantes do partido socialista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 29, que ele e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) serão reeleitos, mesmo que errem a partir de agora. A declaração foi dada durante a convenção nacional do PSB que oficializou a continuidade do socialista na chapa do petista ao Palácio do Planalto.

"Eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições. Não há nenhuma razão, mesmo que eu e ele só errarmos daqui para frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições", disse Lula. Em seu discurso, o presidente também pediu que os militantes do PSB utilizem as redes sociais para fazer campanha e divulgar as propostas do governo.

O PSB é o segundo partido a oficializar o apoio à reeleição de Lula. Antes dele, o PDT também confirmou, na semana passada, a aliança com o petista. A candidatura de Lula será confirmada no domingo, 2, na convenção nacional do PT em São Paulo.





O presidente da República participou da convenção nacional do PSB nesta quarta ao lado de Alckmin e de integrantes do partido socialista. O evento foi realizado em um centro de convenções na região central de Brasília.

Além do PSB e do PDT, Lula também contará com apoio do PSOL, Rede, PCdoB e PV na disputa à reeleição, formando uma coalizão com os principais partidos de esquerda e centro-esquerda.

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