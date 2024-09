A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Lula cumpre agenda no México e participa na terça-feira da posse da nova presidente Lula também vai participar do encerramento de um encontro com cerca de 400 empresários, sendo aproximadamente 150 brasileiros

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda oficial no México, onde vai acompanhar a cerimônia de posse da presidente eleita do país, Cláudia Sheinbaum, marcada para a terça-feira, 1º de outubro. Lula chegou ao país na tarde do domingo.

Nesta segunda-feira, 30, o presidente vai se encontrar com o atual presidente do México, López Obrador, e depois com Sheinbaum. De acordo com o Planalto, as reuniões devem tratar de meio ambiente, crise climática, questões de gênero e relações comerciais.

Lula também vai participar do encerramento de um encontro com cerca de 400 empresários, sendo aproximadamente 150 brasileiros. Estão previstos painéis sobre investimentos, segurança alimentar e exploração de alimentos, cadeias produtivas e nova indústria.

A viagem também tem o objetivo de aumentar o comércio entre os dois países. A secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, Gisela Padovan, disse na última quarta-feira, 25, que a área com maior potencial para crescimento das exportações brasileiras para o México é a de alimentos. O atual governo mexicano tem um programa para reduzir o preço da comida que, segundo ela, dá a oportunidade para vender mais produtos agrícolas.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) ainda apurou que as áreas em que o Brasil julga ter maior possibilidade de atrair investimentos para o País nessa viagem são a financeira, indústria química e, principalmente, telecomunicações.

Os encontros também devem incluir conversas sobre a Venezuela. O Brasil quer atrair os mexicanos de volta às discussões sobre a turbulência política no país vizinho.



