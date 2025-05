Lula mira governador bolsonarista em Santa Catarina: "Só sabem mostrar metralhadora"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou nesta quinta-feira (29) uma solenidade na cidade portuária de Itajaí (SC) para criticar a gestão de Jair Bolsonaro (PL) por ter reduzido os aportes no setor naval e aproveitou a ocasião para transformar o governador Jorginho Mello (PL), aliado do ex-presidente, em alvo de críticas.

Ao lado de aliados, Lula anunciou investimentos que totalizam R$ 844 milhões para modernizar o porto do município, localizado no Litoral Norte do estado.

A ausência de Jorginho Mello foi anunciada antes do início do evento e, com isso, ouviu-se vaias ao governador. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, definiu Jorginho Mello como "ingrato" e foi aplaudido.

Ao final. o próprio Lula, sem citar Jorginho nominalmente, mencionou a ausência e o criticou: "Só sabem mostrar metralhadora".

— Estou aqui para recuperar este país. Nos sacrificamos por dois anos, mas esse ano é o da colheita. Eu ainda voltarei a este estado, virei de novo a Santa Catarina. No Nordeste, estamos levando a água a quatro estados com gente que morre de fome. Aqui, estou trazendo empregos. Vamos transformar este estaleiro em uma potência. Eles estão com raiva, nem vieram, e nem virão. Quero ver se tem coragem de falar, no confronto direto, se eles mostram o que fizeram. Só sabem mostrar metralhadora. Eu prefiro mostrar livros. Quero parabenizar à Petrobras e os empresários que aqui investiram — disse Lula.

Pouco antes, Costa Filho citou o governador.

— Se tem um governador que está sendo ingrato com o presidente Lula é o de Santa Catarina. No governo passado, não chegou R$ 1 do governo federal a Santa Catarina. Agora, existem investimentos em porto, obras estruturantes e educação. A verdade sempre vence. Quanto mais torcem contra, mais o presidente Lula trabalha — disse o auxiliar de Lula.

Esta foi a segunda vez que Lula visitou o estado neste mandato. Em agosto do ano passado, ele inaugurou o Contorno Viário da Grande Florianópolis.

