VIOLÊNCIA NO RIO Lula modula reação, tenta dar fôlego à PEC da Segurança em acordo com Castro e descarta GLO Em primeira manifestação, presidente afirma que 'crime organizado não pode continuar destruindo famílias'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva modulou a reação após a megaoperação que deixou 121 mortos no Rio, incluindo quatro policiais, e tenta usar a parceria acertada com o governador Cláudio Castro para dar fôlego à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, principal iniciativa da União na área.

O governo descartou, ao menos por ora, adotar o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). A medida transferiria o controle da segurança pública à União, o que poderia levar ao Palácio do Planalto eventuais desgastes em caso de insucesso e respingar na popularidade de Lula a um ano da eleição.

Além disso, de acordo com a colunista Vera Magalhães, do jornal O Globo, pesquisas a que o governo federal teve acesso indicam que o apoio à operação policial é majoritário na população.

A primeira fala pública de Lula após o episódio reiterou a necessidade de combater as facções. Não houve críticas a Castro e menção e eventuais mortes de inocentes, o que ainda será investigado e foi tom de declarações públicas de parlamentares governistas ao longo do dia.

“Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco”, escreveu Lula.

Mais cedo, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) havia afirmado que Lula ficara “estarrecido” com a quantidade de mortes, menção que não foi feita no posicionamento público. Nas redes, o presidente também defendeu a aprovação da PEC da Segurança, afirmando que o texto vai “garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas”.

O projeto foi citado por Lewandowski, enviado por Lula ao Rio para uma reunião com Castro. Após o encontro, o ministro e o governador anunciaram a criação de Escritório de Combate ao Crime Organizado para "eliminar barreiras" entre os governos estadual e federal. O grupo será comandado pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Cesar Santos, e pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, em um teste de integração entre os Palácios do Planalto e da Guanabara.

"A conjugação de esforços entre a União e o Estado do Rio que se pretende com o Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado é o embrião da cooperação federativa que se almeja a partir da PEC da Segurança Pública", disse Lewandowski ao jornal O Globo.

A PEC da Segurança é a principal aposta do governo Lula para dar uma resposta ao problema da segurança pública. Em tramitação na Câmara desde abril, o texto altera cinco artigos da Constituição que aumentam o papel da União na elaboração de diretrizes de políticas de segurança pública dos estados. Lewandowski articula com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) acelerar a votação da medida. O relator do texto, Mendonça Filho (União-PE), disse que vai apresentar o relatório até o fim do mês que vem.

Ao falar ao lado de Castro no Rio, o ministro também não fez críticas ao governador e buscou um tom conciliatório. No dia anterior, houve rusgas entre os governos federal e estadual após Castro se dizer "sozinho" para enfrentar a violência.

"Nós vivemos em federalismo cooperativo. O problema de uma unidade federal é um problema de todos os estados membros", disse Lewandowski ontem, minimizando as divergências.

