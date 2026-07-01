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Presidente Lula mostra curativo na cabeça após retirada de câncer de pele Presidente fala sobre sessões de radioterapia, finalizadas no mês passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou ao público nesta quarta-feira um curativo na cabeça, feito após procedimento para a retirada de um câncer de pele. Em evento na Bahia, o petista lembrou que foi flagrado em uma fotografia com o esparadrapo no couro cabeludo.

Na segunda semana de junho, Lula mencionou que havia realizado a última sessão de radioterapia no hospital Sirio-Libânes, em Brasília, para tratar da doença.

— Eu detectei um câncer de pele. E por prevenção resolvi fazer radioterapia. Esses dias me pegaram de surpresa e tiraram uma fotografia. Eu vou mostrar para vocês agora o curativo que eu fiz. Eu fiz uma radioterapia por prevenção. E depois eu fui com o Padilha para entregar várias dessas máquinas para fazer radioterapia — disse o presidente em evento em Salvador.

No mês passado, em evento de lançamento de nova linha de crédito para motociclistas, Lula comemorou o procedimento.

— Hoje eu fui no hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele a radioterapia, para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem — disse Lula, também retirando o chapéu que vestia para mostrar o couro cabeludo.

A radioterapia foi indicada como um tratamento complementar e preventivo após a retirada cirúrgica de um câncer de pele no couro cabeludo do presidente.

A lesão retirada do presidente em 24 de abril foi identificada como um carcinoma basocelular, tipo mais frequente de câncer de pele e considerado de baixa agressividade.

O procedimento cirúrgico foi feito na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo.

As sessões de radioterapia foram iniciadas em 25 maio. Dede então, Lula passou a usar um chapéu em seus eventos públicos.

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