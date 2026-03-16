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Magno Martins Lula muda estratégia diante do crescimento de Flávio Bolsonaro; confira Aliados do presidente da República indicam mudança na estratégia de enfrentamento a Flávio Bolsonaro

As recentes pesquisas de intenção de voto apontando já um empate técnico na corrida presidencial entre o presidente Lula (PT) e o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, acenderam a luz amarela no gabinete de Lula e entre os aliados mais próximos.

Na reação, já se fala numa ampla mudança no conceito da comunicação no enfrentamento ao filho do ex-presidente. A ideia de priorizar a divulgação de entregas do terceiro mandato é compreendida por ministros mais à esquerda e petistas como insuficiente.

Para o grupo de insatisfeitos, a tática de evitar, por ora, ataques mais enfáticos a Flávio passou a ser considerada um erro. Um diagnóstico, porém, é comum entre aliados. Ministros do Centrão, aliados de partidos da base e integrantes da cúpula do PT admitem que a aposta do ministro Sidônio Palmeira, da Comunicação Social, de focar apenas na divulgação de pautas positivas ainda não decolou.

Uma delas, a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR), não se traduziu em números positivos na popularidade de Lula, fato que preocupa para a corrida eleitoral. Sidônio, ao lado do publicitário Raul Rabelo, irá pilotar o marketing da campanha. No momento, ele adota uma abordagem cautelosa, evitando apelar à desconstrução de Flávio.

Parte dos governistas acha que é necessário partir para o ataque agora. Essa ala vê a estratégia de comunicação como defensiva e sustenta a necessidade de maior engajamento da militância contra o bolsonarismo. As pesquisas que mostraram empate entre Lula e Flávio chacoalharam a cúpula do PT.

Uma delas foi o levantamento da Genial/Quaest, divulgado na quarta-feira, que mostrou ambos com 41% das intenções de voto nas simulações de segundo turno. Em dezembro, o petista tinha dez pontos percentuais de vantagem.

Integrantes da executiva fazem uma mea culpa e consideram que o governo e o PT ficaram tempo demais na dúvida se o candidato era o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou Flávio — segurando embate direto. Agora seria, portanto, necessário ajustar a rota.

Da parte do PT, a reação estará na rua nos próximos dias, com material nas redes sociais contra Flávio e forte mobilização das bancadas e dos movimentos sociais. Petistas afirmam que a ideia é “mobilizar a tropa para um estado permanente de campanha”.

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