Lula: Mundo está difícil, Trump está aí ameaçando todo mundo
Os efeitos da crise respingam no Brasil, sobretudo no setor de combustíveis
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10) que a situação geopolítica está "difícil" porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "ameaçando todo mundo". Em tom de brincadeira, Lula disse que Trump não se voltaria contra o Brasil pelo fato dele ser nordestino e ter a descendência de Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o cangaceiro Lampião.
"O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. O Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Se ele soubesse da minha descendência com Lampião, ele tomaria muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brigaria com o Brasil", afirmou Lula
O presidente voltou a dizer que o Brasil não está interessado em se envolver nos conflitos globais e que os que desejarem a guerra devem ir para o "outro lado do mundo". Desde o final de fevereiro, ocorre um conflito no Oriente Médio deflagrado após uma operação conjunta dos EUA e Israel que culminou na morte do aiatolá do Irã Ali Khamenei. Os efeitos da crise respingam no Brasil, sobretudo no setor de combustíveis.
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"Nós não queremos guerra, queremos paz. Queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisas boas. Quem quiser guerra, vai para o outro lado do planeta, porque aqui somos a terra da paz e do amor e de quem não tem medo de ser feliz", disse.
Lula e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, participaram da sede de um campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Sorocaba (SP). A unidade foi construída a partir de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).