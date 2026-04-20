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SOBERANIA Lula na Alemanha: "Brasil cansou de ser tratado como país pequeno ou invisível" Presidente abre pavilhão do país na Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo, ao lado do chanceler alemão e com as presenças de Durigan, Mercadante e Silveira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o Brasil cansou de ser tratado como país "pequeno ou invisível". Ao participar da abertura do Pavilhão Brasil no primeiro dia oficial da Hannover Messe, a feira de Hanôver, na Alemanha, ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz, Lula também celebrou a aliança brasileira com a Alemanha e a Europa.

O Brasil é o país-parceiro oficial da feira deste ano, com representantes de 300 empresas e 140 expositores.

— O Brasil cansou de ser tratado como país pobre, de Terceiro Mundo e invisível. Nós somos um país do sul global e temos muito interesse em fazer com que a nossa aliança com a Europa, sobretudo com a Alemanha, seja cada vez mais produtiva, eficaz e capaz de proporcionar ao povo alemão e brasileiro perspectivas de um futuro mais feliz. — disse Lula na abertura do evento.

No seu discurso, Lula destacou que a relação entre Brasil e Alemanha é antiga, iniciada em 1850, com a imigração de alemães, e lembrou que muitas empresas daquele país estão no Brasil há muito anos.

O presidente brasileiro também condenou o fato de o mundo viver sob a era da fake news.

— A era da verdade se esvaiu, vivemos sob a era da fake news. A revolução digital está induzindo a humanidade a ter um comportamento totalmente diferente daquilo para o qual os seres humanos foram criados para conviver em comunidade e harmonia — disse o presidente.

O chanceler alemão agradeceu a parceria com o Brasil e a liderança do país em transição energética.

— Que nós abramos nossos mercados, aprendamos também com diferentes produtos, procedimentos e invenções. É impressionante o que o Brasil faz no setor de tecnologias agrícolas — destacou Merz.

Após a abertura, Lula visitou alguns estandes de companhias brasileiras e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Lula estava ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. No caminho, Lula abraçou e beijos brasileiros que estão trabalhando na Feira de Hanôver.

No estande da Weg, Lula foi apresentado por executivos da empresa a novos motores mais sustentáveis e eficientes que estão sendo desenvolvidos pela companhia. A Weg tem três fábricas na Alemanha. Em seguida, o presidente foi ao estande da B8, empresa brasileira que está lançando na feira o biocombustível BeVant. Lula subiu num caminhão da Mercedes Benz que pode utilizar até 100% desse tipo de biocombustível e é capaz de reduzir em até 99% as emissões de CO quando comparado ao diesel fóssil.

O presidente lembrou de um desafio que fez aos executivos da Mercedes-Benz, durante a Cop-30, realizada em Belém, no ano passado. Ele pediu uma comparação entre o combustível usado na Alemanha e o do Brasil para saber qual é menos poluente

— O Brasil é o país que tem a fonte energética mais limpa do mundo. Nós somos grandes produtores de combustível e de etanol.Temos 30% de etanol misturado à nossa gasolina e 15% de biodiesel misturado no nosso combustível. Estamos tentando mostrar que não precisamos a cada ano pagar 15% a mais do preço do caminhão por conta do mix tecnológico para fazer com que o motor emita menos. Porque o nosso combustível já emite menos — disse.

No estande da Apex, Lula entrou no Evtol (carro voador) desenvolvido pela Eve, subsidiária da Embraer. Há pouco menos de um mês, o presidente já tinha assistido a um voo do protótipo desenvolvido no Brasil na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo.

A executiva responsável pela Eve na Europa, Juliana Kiraly, disse que a primeira companhia a utilizar o modelo de carro voador será a Revo, empresa de mobilidade áerea, e que São Paulo será a cidade de estreia do carro.

Lula também conversou com representantes da Vale e conheceu um ônibus eletríco usado pela a Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe, principal empresa de transporte público que opera ônibus e bondes (trens leves) na cidade de Hanôver.

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