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NAÇÕES UNIDAS

Lula na ONU: assista ao vivo ao discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral

Lula participa pela 11ª vez da Assembleia Geral da ONU como presidente do Brasil

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Presidente Lula em discurso na Assembleia Geral da ONUPresidente Lula em discurso na Assembleia Geral da ONU - Foto: YouTube Lula/Reprodução

O presidente Lula discursa nesta terça-feira (22) na abertura da 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

Em sua fala, o líder brasileiro deve abordar questões como multilateralismo e a negociação como caminho para a solução de disputas.

Lula participa pela 11ª vez da Assembleia Geral da ONU como presidente do Brasil. Ao longo de seus três mandatos, ele não esteve apenas na edição de 2010.

O presidente do Brasil é o primeiro chefe de Estado a discursar na solenidade, após representantes das Nações Unidas. Após Lula, será a vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Assista ao vivo:

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