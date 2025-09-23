ASSEMBLEIA DA ONU
Lula na ONU: presidente do Brasil discursa na abertura da Assembleia Geral; assista ao vivo
Discurso do presidente ocorre em meio à acirramento da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos
Lula discursa durante a Cúpula das Nações Unidas sobre a Palestina, na sede da ONU, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de setembro de 2025 - Foto: Ludovic Marin/AFP
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursa na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23).
Tradicionalmente, o presidente do Brasil é o primeiro chefe de estado a falar na assembleia, logo após o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
Assista ao vivo:
O discurso de Lula ocorre em meio ao acirramento diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, por causa do tarifaço imposto pelo governo Trump. Por isso, há expectativa em relação ao tom da fala do presidente. Donald Trump discursa logo após Lula.