ASSEMBLEIA DA ONU Lula na ONU: presidente do Brasil discursa na abertura da Assembleia Geral; assista ao vivo Discurso do presidente ocorre em meio à acirramento da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursa na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23).

Tradicionalmente, o presidente do Brasil é o primeiro chefe de estado a falar na assembleia, logo após o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.



Assista ao vivo:

O discurso de Lula ocorre em meio ao acirramento diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, por causa do tarifaço imposto pelo governo Trump. Por isso, há expectativa em relação ao tom da fala do presidente. Donald Trump discursa logo após Lula.

