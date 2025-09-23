Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ASSEMBLEIA DA ONU

Lula na ONU: presidente do Brasil discursa na abertura da Assembleia Geral; assista ao vivo

Discurso do presidente ocorre em meio à acirramento da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos

Reportar Erro
Lula discursa durante a Cúpula das Nações Unidas sobre a Palestina, na sede da ONU, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de setembro de 2025Lula discursa durante a Cúpula das Nações Unidas sobre a Palestina, na sede da ONU, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de setembro de 2025 - Foto: Ludovic Marin/AFP

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursa na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23).

Tradicionalmente, o presidente do Brasil é o primeiro chefe de estado a falar na assembleia, logo após o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Leia também

• Na ONU, Lula busca identificar aliados em meio a tensão com EUA

• "Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula

• Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'


Assista ao vivo:

O discurso de Lula ocorre em meio ao acirramento diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, por causa do tarifaço imposto pelo governo Trump. Por isso, há expectativa em relação ao tom da fala do presidente. Donald Trump discursa logo após Lula.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter