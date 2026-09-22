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LULA NA ONU Crítica à interferência externa em eleições, pix e defesa da soberania: os recados de Lula na ONU Presidente brasileiro abriu Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York

Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma série de recados sobre temas relacionados à relação do Brasil com os Estados Unidos e de questões internas. Sem citar o líder americano Donald Trump diretamente, Lula criticou a interferência externa em eleições de outros países.

A 12 dias da eleição, Lula também defendeu medidas do seu governo, como a aprovação da Lei Antifacção.



Conselho de Segurança da ONU

O presidente Lula iniciou seu discurso com críticas ao Conselho de Segurança da ONU e à organização. O brasileiro adotou um tom ainda mais duro do que o de costuma ao tratar do tema.

— Desde que ocupei pela primeira vez esta tribuna, em 2003, este é o momento mais crítico das Nações Unidas. O sentimento que me move hoje é o da indignação. A ONU está falhando em uma das suas missões mais elevadas: a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa. Sua capacidade de proteger os mais vulneráveis, os que não têm exército, nem arsenais, nunca foi tão pequena. Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o seu papel. Em 1946, já na primeira sessão desta Assembleia, o Brasil alertava para o alto preço que a comunidade internacional pagaria pelo direito de veto. Esse vício de origem da Carta da ONU conferiu às grandes potências o privilégio da insensatez. A esse pecado original soma-se agora uma profunda crise de liderança. O ano de 2025 registrou o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial.

Crise da democracia no mundo

Lula também falou sobre a crise da democracia e disse que o Brasil não é quintal de ninguém. Disse que para os "países da América Latina e Caribe, a proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável".

— O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Precisamos de parceiros com uma agenda positiva que fomente o desenvolvimento. Diferenças ideológicas não devem ser obstáculo para maior integração entre vizinhos. Os países da região conheceram os horrores dos regimes de exceção. Percorremos um longo caminho para restaurar a vontade popular. A democracia está novamente em xeque. Voltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais — disse.



Terras raras

O presidente brasileiro afirmou que o acesso aos minerais críticos do país exigirá contrapartida.

— Temos os minerais críticos e as terras raras de que o mundo precisa para realizar a transição energética. Nossas riquezas naturais pertencem ao povo brasileiro, e é em benefício dele que serão exploradas. O acesso a nossos minerais terá como contrapartida obrigatória a geração de valor em nosso território, a transferência de tecnologia e o suprimento de setores estratégicos nacionais.

Crime organizado e Lei antifacção

O presidente do Brasil mandou um recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao abordar o combate ao crime organizado. Disse que não o país não precisa de porta-aviões vigiando nossas águas.

— Estamos preparados para enfrentar as organizações criminosas que aterrorizam nossas comunidades. Trabalhadores são roubados. Mães perdem seus filhos. Policiais não voltam para suas casas. As pessoas estão cansadas da violência. Mas não vamos terceirizar a responsabilidade de defender nossas fronteiras e de garantir à população o direito de viver sem medo. Não precisamos de porta-aviões vigiando nossas águas. Precisamos de cooperação para estancar o fluxo de armas e de dinheiro que abastecem o crime. Esse é o espírito da proposta que entreguei pessoalmente ao Presidente dos Estados Unidos. Queremos combater a lavagem de dinheiro realizada por criminosos brasileiros no exterior.





Na sequência, Lula tratou da aprovação da Lei Antifacção.

— Estamos enfrentando todos os escalões da criminalidade, inclusive os magnatas do crime. A Lei Antifacção que acabamos de aprovar impõe ao crime organizado penas superiores às previstas para o terrorismo.

Combate à corrupção

Lula tratou sobre combate a corrupção ao afirmar que sua gestão foi "implacável" em relação ao tema. Repetiu a frase usada durante a campanha eleitoral, especialmente após o acirramento da crise do Supremo Tribunal Federal (STF), de que "ninguém está acima da lei":

— Crime organizado e corrupção andam juntos. O combate à corrupção continuará implacável, doa a quem doer. Ninguém está acima da lei.

Enfrentamento das bets

Outra frente de batalha dentro do governo, o enfrentamento a indústria de bets também foi defendida por Lula na ONU. O presidente afirmou que essa indústria transforma "vídeo em lucro" e que o Brasil "não vai tolerar esse modelo de negócio":

— A indústria bilionária das bets transforma o vício em lucro. Sua disseminação vertiginosa está endividando e destruindo lares. O Brasil não vai tolerar esse modelo de negócio.

Lula tem criticado reiteradamente as apostas online por avaliar que elas contribuem para o endividamento das famílias. Desde a regulamentação do setor, o governo já restringiu a publicidade das casas de apostas e bloqueou o acesso de beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) às plataformas. Nos próximos dias, o governo avalia divulgar medidas ainda mais duras contras as bets.

Venezuela e Cuba

Lula defendeu que os venezuelanos decidam o futuro do próprio país. O presidente criticou as tentativas de dividir o mundo em zonas de influência.

— O povo venezuelano merece decidir o seu próprio destino. A Nicarágua não vai resolver os seus problemas impedindo a oposição de disputar eleições. A crise no Haiti continua a testar os limites da indiferença da comunidade internacional. Em Cuba, o mundo assiste estarrecido à punição coletiva imposta a 10 milhões de pessoas por um embargo econômico e um cerco energético ilegais — afirmou.

Fim da escala 6x1

Uma das principais bandeiras do governo e da sua campanha à reeleição, o fim da escala 6x1 também foi defendido por Lula. O presidente argumentou que o "mundo do trabalho está em transformação" e que idosos querem permanecer ativos, enquanto jovens desejam empreender. Defendeu a PEC em análise no Congresso Nacional para garantir dois dias livres de descanso aos trabalhadores e citou que isso beneficia especialmente as mulheres.

— O trabalhador precisa de tempo para descansar, se qualificar e conviver com a família. No Brasil, concretizar esse objetivo passa pelo fim da chamada escala 6x1 para garantir ao trabalhador dois dias livres por semana. Essa mudança é fundamental para aliviar a sobrecarga doméstica que ainda recai sobre as mulheres.

Tarifaço

Lula afirmou que o Brasil deve bater novo recorde de exportações neste ano, apesar do tarifaço imposto à economia brasileira pelos Estados Unidos.

— O Brasil voltou a crescer de modo sustentável. Somos o terceiro maior destino de investimentos estrangeiros diretos. Apesar do tarifaço contra a nossa economia, este ano bateremos novo recorde de exportações — disse Lula.

Em outro trecho do pronunciamento, Lula afirmou que a Organização Mundial do Comércio (OMC) “respira por aparelhos” e criticou medidas protecionistas adotadas sob justificativas ambientais.

Defesa do pix

Lula fez ainda uma defesa do Pix, um dos pontos citados pelos EUA ao aplicar o tarifaço contra o Brasil.

— Não vamos ceder às pressões de multinacionais que querem privatizar o nosso Pix, uma infraestrutura de pagamentos pública e gratuita que fez da inclusão financeira uma realidade para milhões de brasileiros.

Regulamentação das big techs

Lula voltou a defender a regulamentação das big techs e da Inteligência Artificial ao citar que seria uma "omissão histórica imperdoável" não enfrentar esse desafio. E usou uma citação do Papa Leão 14, de que as “as decisões sobre tecnologia nunca devem ser separadas da consciência e da responsabilidade”. Também criticou as empresas que sabendo dos seus riscos transferem para a famílias o ônus de enfrentarem o algorítimo:

— Um punhado de tecno-oligarcas quer ressuscitar uma versão de neoliberalismo digital, sem regras nem transparência. Estão promovendo uma corrida sem freios éticos à revelia da ONU e do Painel Científico sobre Inteligência Artificial.

Floresta Amazônica

Lula enfatizou a centralidade da Amazônia nas estratégias ambiental e de segurança pública do país. Ao abordar o combate às mudanças climáticas, disse que a redução do desmatamento no bioma caiu pela metade, atingindo o menor nível dos últimos 11 anos.

— Não renunciaremos à agenda ambiental. Levaremos adiante o Mapa do Caminho para a descarbonização da economia brasileira. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado na COP30 em Belém, mostra que é possível mudar antigos paradigmas. A floresta vale mais em pé do que destruída — disse.

Durante o discurso ele ainda destacou a autossuficiência do país em petróleo e afirmou seguirá "pesquisando o potencial" de novas reservas, como as da Margem Equatorial. No plano de segurança pública e da cooperação regional, apontou a Amazônia como peça-chave no enfrentamento ao crime organizado transnacional.

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