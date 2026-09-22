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NAÇÕES UNIDAS Lula na ONU: leia a íntegra do discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU Presidente brasileiro abriu as falas dos chefes de Estado na reunião anual das Nações Unidas

O presidente Lula abriu os discursos dos chefes da Estado na 81ª Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (22), em Nova York, nos Estados Unidos.

Em sua fala, o presidente brasileiro defendeu a soberania nacional, criticou a interferência externa e interna nas eleições. Leia a íntegra:

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