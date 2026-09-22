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Lula na ONU: "Somos todos reféns do imobilismo"do Conselho de Segurança

Presidente discursou na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22)

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Presidente Lula discursou na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22)Presidente Lula discursou na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22) - Foto: Angela Weiss / AFP

O mundo está refém do imobilismo do principal órgão das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22).

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"Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o seu papel", disse Lula, o primeiro líder mundial a discursar na sessão de debates da reunião anual da ONU.

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