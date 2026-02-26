Qui, 26 de Fevereiro

Lula na Sapucaí: 47,9% dos brasileiros consideram desfile legal e 45,5% propaganda antecipada

Na opinião de 40,9%, não houve participação do governo federal, avaliando que o desfile foi totalmente produzido pela escola de samba, sem qualquer interferência

Presidente Lula em homenagem no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Rio de JaneiroPresidente Lula em homenagem no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 25, mostrou que para 47,9% dos brasileiros, o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "dentro da legalidade e faz parte da liberdade de expressão da escola", enquanto 45,4% interpretaram a apresentação como propaganda eleitoral antecipada, que "deve ser punida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)". Outros 6,8% disseram não saber.

A pesquisa também questionou se os entrevistados acreditam que o governo federal teve alguma participação na preparação dos elementos do desfile, como o samba-enredo, alegorias e fantasias

Na opinião de 40,9%, não houve participação do governo federal, avaliando que o desfile foi totalmente produzido pela escola de samba, sem qualquer interferência. Outros 32,8% disseram que o governo participou ativamente, colaborando com a idealização dos elementos do desfile. Já 14,4% consideraram que talvez tenha havido algum envolvimento na produção. Uma parcela de 11,9% declarou não saber opinar sobre o tema.

Questionados sobre o presidente ter ido presencialmente ao sambódromo assistir a apresentação, 46,7% dos entrevistados teve uma opinião negativa, acreditando que Lula usou sua presença para fazer propaganda eleitoral antecipada. Para 41,7%, a impressão foi positiva, já que o presidente estaria "prestigiando um evento importante para a cultura e economia do País". Outros 8% se mantiveram neutros na resposta e 3,6% não soube opinar.

Ala "Famílias em conserva"
A agremiação que homenageou o presidente na Sapucaí apresentou a ala "famílias em conserva", que provou reações negativas da oposição.

Segundo a pesquisa, 41,8% dos entrevistados consideram a apresentação uma "crítica legítima ao conservadorismo", enquanto 32,9% viram "uma zombaria ofensiva de valores tradicionais" e 10,2% "uma forma de intolerância religiosa'. Para 9,1% dos entrevistados, a alegoria foi "apenas um elemento de humor no carnaval". Outros 6% não souberam responder.

Quando questionados se haviam se sentido pessoalmente ofendidos pela alegoria, 56,2% afirmaram não terem se sentido atacados. Para 31,8%, a representação foi "muito ofensiva", enquanto 7,4% se sentiu "pouco ofendido". Outros 4,6% não souberam responder.

Lula diz que aceitou a homenagem
Na pesquisa, 35,5% dos entrevistados afirmaram que o presidente deveria ter recusado a homenagem proposta pela escola de samba. Outros 30,9% avaliaram que ele deveria ter aceitado e participado do evento, enquanto 29% consideraram que deveria ter aceitado, mas mantido distância do evento. Já 4,6% disseram não saber opinar sobre o tema.

O presidente Lula afirmou estar "muito grato" pela homenagem da escola de samba. "Cabia ao presidente da República aceitar ou não a homenagem, e eu aceitei. Assim que retornar ao Brasil, vou visitar a escola de samba para agradecer", disse a jornalistas enquanto estava em Nova Délhi, na Índia.
 

