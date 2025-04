A- A+

Dia do Trabalho Lula não comparecerá a atos, mas grava pronunciamento para o Dia do Trabalho Presidente decidiu ficar em Brasília após fiasco de público de evento do ano passado em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá aos atos do Dia do Trabalho organizados pelas centrais sindicais, mas gravou um pronunciamento para a data que será exibido em cadeia de rádio e televisão.

As gravações foram feitas ao longo da manhã e no começo da tarde desta segunda-feira no Palácio da Alvorada coordenadas pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira.

No ano passado, o presidente esteve no ato conjunto das centrais sindicais em frente ao estádio do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo, mas o evento foi considerado um fiasco por causa da baixa presença de público.

Neste ano, as centrais sindicais se dividiram nos atos de celebração do Dia do Trabalho. Força Sindical, UGT, CTB, CSB, Nova Central Sindical de Trabalhadores farão um evento na Zona Norte da capital paulista.

Já a CUT, central ligada ao PT, fará um ato com sindicatos locais em São Bernardo do Campo, berço político de Lula.

De acordo com aliados, o presidente manifestou desejou de ir ao evento da CUT para poder voltar a São Bernardo, mas avaliou que não pegaria bem desprezar as demais centrais sindicais.

Assim, optou por ficar em Brasília.

