"Lula não é imbatível, e já teve riscos em 2022", dispara Roberto Freire

De volta à presidência nacional do Cidadania, após dois anos afastado, o ex-senador e ex-deputado federal Roberto Freire rejeita a tese de que a eleição de 2026 está quase definida. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele ressaltou que o presidente Lula (PT), candidato à reeleição e liderando as pesquisas, não é imbatível, e que a vitória apertada que o petista teve sobre Jair Bolsonaro (PL) há quatro anos já deu sinais disso.

“Ele não é imbatível, e já teve riscos em 2022, que foi uma eleição da rejeição. Lembro bem o impacto que a candidatura de Simone Tebet (MDB) tinha. Percebia-se que era um quadro político, tinha um programa, tinha um projeto, que Lula hoje relega, de integração com a América Latina. Esse é um grande projeto para o Brasil”, aponta Freire.

Segundo ele, a emedebista, hoje ministra de Planejamento do próprio Lula, foi prejudicada pela polarização do país na última eleição – conjuntura que ele avalia que não se repetirá este ano. “Quando vinha a grande disputa daquela polarização, aquele eleitor que era simpático a Simone, mas era contra Bolsonaro, dizia que ia votar em Lula para Bolsonaro não ganhar. O mesmo se dava para aquele que era contra Lula e dizia que não ia votar nela, porque se não votar em Lula pode Bolsonaro ganhar. Esse processo não vai ser o atual, não é o mesmo, não vai ser Lula contra Bolsonaro. Talvez seja contra um filho (Flávio Bolsonaro, do PL), mas de qualquer forma a sociedade cansou dessa polarização tóxica”, observou.

Roberto Freire planeja convocar em breve um congresso extraordinário do partido, do qual deverá sair o nome apoiado pela sigla para a Presidência da República. O dirigente, entretanto, não esconde sua preferência pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). “Essa decisão não será só minha. Terá que ter uma decisão do congresso que eu imagino convocar e que há tempo de decidir qual o nosso caminho e quem vamos apoiar com o projeto nacional. Vou lutar evidentemente para que o partido tenha uma candidatura, tal como fizemos em 2022 com Simone Tebet, que seja uma alternativa a essa polarização tóxica e embrutecedora da política brasileira, traumática, porque fratura a sociedade até o nível familiar, e é atrasada. O Brasil avança ou cresce a passo de cágado, enquanto outros países cavalgam”, disparou Freire.

“Vamos trabalhar e discutir internamente nesse congresso, para definirmos qual caminho a seguir. Vou defender claramente o apoio ao candidato Eduardo Leite. Não é questão de vontade, será uma questão política. Não vou apoiar nenhum candidato do campo bolsonarista. Isso não significa, como pensam os lulopetistas e bolsonaristas, que se você não é um é o outro. Não, eu não sou nenhum dos dois. Estou pensando nisso há muito tempo, porque o Brasil precisa superar essa fase”, completou.

Freire lembrou ainda que já apoiou Lula em outros momentos, embora tenha lançado o ex-ministro Ciro Gomes (atualmente no PSDB) em 1998 e 2002, disputando contra o petista. Mas a aliança não se repetirá agora. “Nós votamos em Lula algumas vezes, uma delas até no primeiro turno. Mas teve um momento que inclusive lançamos em duas oportunidades o Ciro Gomes, que voltou para o PSDB. Então eu não sei como vai ficar em função desse processo nacional. Mas imagine Ciro Gomes apoiando o Eduardo Leite. Aí eu apoio Ciro no Ceará, pronto”, resumiu Roberto Freire.

Sobre as críticas de que não seria mais um político do campo da esquerda, o dirigente aponta que quem mudou foram os hoje aliados de Lula. “Continuo um homem de esquerda, tal como fui durante toda a minha vida. Só que não sou aquele que tem ideia fixa, não sou doido. Se o mundo muda, eu tenho que entender o que mudou para poder saber como me posicionar, com os meus valores e os meus princípios, que continuam os mesmos. Não estou dizendo que os outros não têm valores, mas que eles estão equivocados em analisar a realidade. Aqueles que se dizem de esquerda não querem perceber que o mundo do trabalho mudou, que estamos vivendo uma realidade que jogou fora toda uma ordem inclusive internacional que vinha vigente”, concluiu Freire.

