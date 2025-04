A- A+

GOVERNO FEDERAL "Lula não nos procurou", diz Kassab sobre indicação para o Ministério das Comunicações Presidente do PSD disse que uma nova pasta para o partido deve ser debatida novamente com Lula

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, negou que o partido vá pedir o comando do Ministério das Comunicações, diante da demora do União Brasil em indicar um nome.

Kassab, no entanto, reforçou o pleito por uma pasta mais alinhada à atuação da bancada do que o Ministério da Pesca.

- Lula não nos procurou, mas se houver essa possibilidade, na hora certa, depois do nosso líder da Câmara Antônio Brito, do nosso líder do Senado, Otto Alencar e do Omar Aziz, que têm a responsabilidade de cuidar dessa relação com o governo federal, com a delegação do partido, vão posicionando vocês. O que nós colocamos na bancada de forma muito clara ao governo é que, pelo posicionamento da bancada, pela possibilidade de contribuir mais com o governo, nós gostaríamos, caso o governo assim entendesse, de trocar a pasta da Pesca por uma pasta que tivesse afinidade com a bancada - afirmou.

Kassab participará do encontro de Lula com parlamentares na noite desta quarta, na Residência Oficial da Câmara e disse que Lula deve ouvir o pedido novamente.

- Estaremos com o presidente Lula, na residência oficial, com demais líderes. Eu não tenho dúvida que esse assunto voltará a cada momento, até porque o presidente tem dito a todos que ele continua no processo de reestudo da sua equipe ministerial - completou.

O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio do Planalto para discutir a nomeação do novo ministro das Comunicações. Ele estava ao lado do presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, favorito para ser indicado para o posto. Em conversa por telefone na noite de terça-feira, Alcolumbre e Lula já haviam acertado que o presidente do Senado apresentaria a indicação de um nome de fora do Congresso, com perfil técnico, para comandar a pasta.

Tatiana Miranda, diretora administrativo-financeira e de relações com investidores da Telebras, também é citada no União Brasil como uma possível nome para a pasta. O colunista Lauro Jardim informou que Siqueira já foi indicado por Alcolumbre ao presidente.



O presidente da Telebras foi sugerido a Alcolumbre pelo líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB). Se confirmada, a escolha simbolizaria que a pasta não está sob a batuta da bancada da Câmara do partido, que ficou desgastada com o governo por causa do fato de o líder Pedro Lucas Fernandes ter recusado o convite para ser ministro. O gesto evidenciou a fragilidade da base aliada e constrangeu o Planalto na terça-feira.

