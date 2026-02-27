A- A+

Política Lula: não pode votar por receber um número, tem que analisar pessoas que pedem nosso voto Lula disse, ainda, que terá reunião com movimentos sociais nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou que seus apoiadores analisem os candidatos a deputado e senador em quem vão votar. Disse que é preciso analisar quem são os candidatos, em vez de apenas seguir um número.

"Antes de votar para deputado e senador, é importante saber em quem estamos votando. Não podemos votar porque recebemos um número. Precisamos analisar quem são as pessoas que estão pedindo voto. Senão, vamos cometer erros. Você vê a bancada ruralista com mais de 170 deputados e dois trabalhadores rurais eleitos. Quantos operários temos na Câmara?", disse.

A Frente Parlamentar da Agropecuária possui 344 parlamentares membros, sendo 294 deputados e 50 senadores. Falou, ainda, que cabe aos militantes não permitir que "uma pessoa que vá destruir aquilo que construíram possa chegar na Presidência".

Lula disse, ainda, que terá reunião com movimentos sociais nos próximos dias. Não precisou quando isso acontecerá. O presidente também falou que não deve sua eleição "a banqueiros da Faria Lima".

"Ontem chegou um pedido oficial de que as entidades querem uma reunião comigo e posso dizer que teremos reunião, possivelmente nos próximos dias. A razão de eu ter sido eleito em 2003, reeleito em 2006, de a Dilma (Rousseff) ter sido eleita em 2010 e reeleita em 2014 e de eu ter sido eleito em 2022, eu não devo isso a nenhum banqueiro da Faria Lima. Não devo isso a nenhum grande empresário ou latifundiário. Devo isso a vocês", declarou

O presidente participou da 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em um centro de convenções em Brasília. Estiveram junto dele os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

O presidente também criticou ferramentas de inteligência artificial (IA) e disse que é preciso ficar atento sobre o assunto nas eleições deste ano. Cobrou que as pessoas denunciem uso indevido de IA para distorcer fatos.

"Tem muita gente contando mentira na internet, mais gente contando mentira do que coisas boas. Tem mais violência do que paz e amor. É preciso que saibamos fazer a divisão. Na campanha, vem uma coisa chamada inteligência artificial, que pode mudar a cara, a voz, inventar. Precisamos ficar atentos para não acreditar em mentiras. Se tiver alguma coisa berrante, você tem que denunciar para alguém. Não podemos permitir que a mentira prevaleça", declarou.

O presidente também cobrou que a população "denuncie" produtos que eventualmente estejam muito caros no mercado. Não disse para quem denunciar e nem os critérios que devem ser usados para isso

"Vocês têm que ajudar. Se pegar algo que está caro demais, denuncie. A gente tem que saber. Porque o presidente da República não está no mercado toda hora, mas vocês estão. Vocês têm que nos ajudar a cuidar desse País", disse.

Lula disse que, aos 80 anos, sente que vive "a melhor fase nessa passagem pelo planeta Terra". Voltou a repetir dados macroeconômicos positivos, como a queda do desemprego, a inflação dentro da meta e aumento da massa salarial. Também falou que o governo chegará a 3 milhões de novas casas do Minha Casa, Minha Vida neste ano, acima dos 2 milhões prometidos na campanha.

