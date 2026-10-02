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Eleições 2026 Lula: Não podemos permitir que a quadrilha do Master volte à presidência Em caminhada no Rio, candidato à reeleição pelo PT faz críticas à família Bolsonaro e pede mobilização de eleitores às vésperas da votação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, disse nesta sexta-feira (2), que não se pode permitir que a "quadrilha do Master" volte à presidência.

Ele participa de uma caminhada no Rio de Janeiro e fez uma fala breve por não poder discursar pela legislação eleitoral.

"A gente não pode permitir que a quadrilha do Banco Master volte a governar esse País. A gente não pode permitir que a quadrilha da Previdência Social volte a governar esse País, que esse País eleja uma pessoa que, sendo senador da República, foi defender um policial que matou uma menina de cinco anos de idade. Alguém não pode permitir que essa quadrilha da família Bolsonaro pense em voltar a governar esse País", afirmou.

Quando teve a palavra, Lula chamou aqueles que têm mais de 70 anos para que votem e vão às urnas, mesmo que o voto não seja obrigatório para eles.

Além disso, voltou a dizer que vai ganhar as eleições neste domingo e que a família Bolsonaro não pode voltar ao governo.

"Nesta sexta e neste sábado, nós temos que ter preocupação e conversar com o maior número de pessoas possível. Sobretudo conversar com as pessoas com mais de 70 anos que, por lei, não têm mais obrigação de votar", completou.

O ato de campanha começou às 10h na Praça Pio X, nos arredores da Igreja da Candelária,e segue com caminhada até à Cinelândia, na região central.

O ato reúne o candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), e os postulantes ao Senado, Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD).

Ao lado de seus candidatos ao Senado, o presidente voltou a alertar para a importância da eleição para a Casa Alta, dizendo que não se poderia deixar que a extrema direita eleja muitos senadores.

"É importante que a gente não permita que a extrema direita eleja nenhum senador. É importante que os senadores sejam nossos, o Pedro Paulo e a Benedita", disse.

Marcaram presença o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), e candidatas e candidatos aos legislativos estadual e federal.

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