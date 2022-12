Lula não quer usar coleta à prova de balas no desfile da posse

A- A+

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem afirmando, em conversas com aliados mais próximos, que não tem intenção de usar colete à prova de balas no desfile da cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro. O petista, mesmo aconselhado pela equipe de segurança, afirma que prefere não fazer uso do acessório de proteção. A informação é da CNN Brasil.

Lula, segundo seus interlocutores, tem justificado com muito bom humor a insistência de abrir mão do colete à prova de balas. Diz que o terno que escolheu para usar no dia da posse é “muito bem feito” e “sob medida” e que não caberia um colete.

Se Lula realmente não usar o colete como está prometendo, fará o que mesmo que fez durante a campanha eleitoral, quando evitou usar a proteção contra ataques armados. O problema agora é o aumento das ameaças de direitistas radicais que culminou com uma bomba locaizada nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília. Com isso, não só o uso de colete como também de carro blindado têm sido analisados para o presidente eleito.

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), afirmou à CNN que decisão pelo uso de colete é uma questão pessoal. “Decisões vão no sentido de reforço das forças institucionais e outras decisões serão tomadas no dia pela equipe que coordena a segurança e pelo próprio presidente Lula”, disse Dino.

