PROJETOS Lula: Não tivemos um projeto importante que não foi aprovado no Congresso A declaração do presidente ocorre um dia após manifestações contra o Congresso nas capitais do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) distribuiu agradecimentos nesta segunda-feira, 15, ao Congresso Nacional. Segundo Lula, o Legislativo foi "muito correto" ao analisar projetos do governo na seara econômica.

A declaração do presidente ocorre um dia após manifestações contra o Congresso nas capitais do País. O ato em São Paulo contou com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

"Sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses três anos de governo, tanto no Senado quanto a Câmara. Aquilo que eles não aprovaram, possivelmente, porque a gente não teve capacidade de convencê-los a aprovar. Outras coisas que eram uma questão mais ideológica e aí é uma questão mais partidária. Mas na questão econômica e do benefício desse País, o Congresso foi muito correto, nesse tempo todo com o meu governo", disse Lula.

Segundo o presidente, não houve um projeto importante do governo nestes três anos que não tenha sido votado e aprovado pelo Congresso. A colaboração, segundo Lula, veio de partidos que o apoiaram e fizeram oposição nas eleições de 2022.

"Nós não tivemos um projeto importante que não foi votado e aprovado. Foi com a contribuição do Congresso, dos partidos políticos, daqueles que votaram em mim, daqueles que votaram contra", disse o presidente.

Nesta segunda-feira, Lula participou da inauguração da sede própria da ApexBrasil. Na ocasião, o presidente também celebrou a abertura de 500 novos mercados internacionais no período entre 2023 e 2025.





