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ELEIÇÕES 2026 Lula diz que foto ao lado de Roberta Luchsinger não não significa "relação pessoal" com lobista Presidente divulgou nota após oposição explorar declaração sobre não conhecer empresária, apesar de ter pousado para imagem com ela

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que ele não conhece a lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do petista.



Em nota, a equipe do presidente justificou a imagem ao lado da empresária, investigada sob suspeita de tráfico de influência, ao afirmar que o mandatário costuma ser "abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos". A foto foi explorada pela oposição após Lula ter declarado, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que nunca havia a visto.

"A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política", diz a nota divulgada pela campanha.



Em entrevista ao Jornal Nacional na noite de quinta-feira, Lula afirmou que não conhece nem nunca esteve com a lobista.

— Não conheço essa moça (Roberta). Nunca vi na minha vida e nunca esteve próxima de mim — disse Lula durante a entrevista ao JN.

Logo após o fim da sabatina, a oposição começou a explorar o tema, publicando fotos de Lula ao lado de Luchsinger, que haviam sido divulgadas por ela em suas redes sociais. Como mostrou O Globo, campanha de Lula tenta conter o desgaste gerado pela fala do petista.





Leia a nota na íntegra:

"O presidente Lula é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos. A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política. Foi esse o sentido da resposta dada pelo presidente na entrevista ao Jornal Nacional: Lula não mantém qualquer relação com Roberta Luchsinger e nunca teve interlocução com ela."

A estratégia de integrantes da campanha tem sido afirmar que Lula nunca recebeu Roberta para uma reunião ou audiência nem tratou de contratos com a empresária. Além disso, pontuam que, na função de presidente, Lula tira fotos com muitas pessoas com as quais não se relaciona. Roberta é amiga de Lulinha e da mulher dele, já foi candidata pelo PT, mas não se elegeu, e nas redes sociais já publicou fotos ao lado de outras autoridades.

Aliados, no entanto, reconhecem o deslize de Lula em um momento delicado da disputa presidencial e afirmam que o presidente falou de forma espontânea, por não lembrar de já ter estado com Roberta. Também pontuam que a empresária já foi candidata a deputada estadual pelo PT em São Paulo, em 2018, mas não se elegeu.

O núcleo mais próximo ao presidente busca afastar Lula de Roberta, ao pontuar que a relação da empresária é com Lulinha e as conversas no governo chegaram até o ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, sem chegar à mesa de Lula. Como mostrou O Globo, Lula chegou a questionar o filho sobre a natureza da sua relação com Roberta.

A empresária é herdeira de um banqueiro suíço e amiga da esposa de Lulinha, Renata Moreira.

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