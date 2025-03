A- A+

política Lula no exterior, Bolsonaro em Angra, ministra na Sapucaí: veja como será o carnaval dos políticos Presidente será acompanhado no Uruguai pela deputada federal Gleisi Hoffmann, recém escolhida para assumir a Secretaria de Relações Institucionais

A folia do Momo chegou, e políticos de diferentes matizes aproveitam os quatro dias de folga de formas igualmente distintas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia o sábado de carnaval em Montevidéu, cumprindo sua primeira agenda internacional após o acidente no fim de 2024.

Ele será acompanhado na agenda pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), recém-escolhida para assumir como ministra a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro troca Brasília pela casa de praia em Angra dos Reis (RJ), na Vila de Mambucaba.

Outros ministros do governo, como Anielle Franco, vão desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio, assim como a deputada Erika Hilton (PSOL). Já políticos de Pernambuco têm presencia confirmada no tradicional bloco Galo da Madrugada.

Lula em Brasília

O presidente viajou nesta sexta-feira para o Uruguai, para a posse de Yamandú Orsi, que ocorre neste sábado pela manhã. Lula volta a Brasília na noite deste sábado, e deve passar o feriado entre o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto, sem compromissos públicos. A viagem é a primeira internacional após o acidente ocorrido em dezembro.

Bolsonaro em Angra

O ex-presidente deixou Brasília na última quinta-feira em direção ao Rio de Janeiro e seguiu para Angra dos Reis, onde possui uma casa na Vila de Mambucaba, na Costa Verde do estado. A previsão é que Bolsonaro retorne para a capital federal a partir da quarta-feira de cinzas. A data é um dia antes do prazo final dado à defesa do ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes para responder à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia 19 de fevereiro. O prazo expira em 6 de março.

Ministra e deputadas na Sapucaí

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, aceitou o convite da Mangueira para desfilar na Sapucaí, no domingo. A escola vai levar para a Avenida a história da contribuição negra e bantu para a construção do Rio de Janeiro. Em 2019, a agremiação venceu a disputa com um samba-enredo que levava o nome da irmã da ministra, Marielle Franco (assassinada em 2018), em sua letra.

Com enredo sobre a história da primeira travesti não indígena brasileira, Xica Manicongo, a Paraíso do Tuiuti confirmou as deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG) para participar do desfile, na terça-feira. Outras políticas, como a vereadora paulistana Amanda Paschoal (PSOL) e a deputada estadual pelo Rio Dani Balbi (PCB), também confirmaram presença.

João Campos e Tabata

Um ano após "fazer nevar" os fios durante o carnaval, o prefeito de Recife João Campos trocou a foto do perfil nas redes sociais para anunciar a chegada das festividades na capital pernambucana. O prefeito já recheou seu perfil no Instagram com shows no Marco Zero, e dançando brega agarrado à namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Ele deve participar do bloco Galo da Madrugada neste sábado.

Raquel Lyra

A governadora de Pernambuco também vai participar do tradicional bloco Galo da Madrugada, em Recife, neste sábado.

Alcolumbre na Amazônia

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União) escolheu passar o feriado no sambódromo de Macapá para assistir ao "maior carnaval da Amazônia". Nas redes sociais, o senador convidou os apoiadores para o encontrarem no “sambódromo e vibrar juntos” no desfile.

O parlamentar desfila na avenida com a escola Império da Zona Norte, que este ano homenageia os avós dele, Isaac Menahem Alcolumbre e Alegria Peres, com o enredo "Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia".

"Uma linda celebração ao legado de amor, trabalho e dedicação que eles deixaram para o Amapá", disse o senador nas redes sociais.

