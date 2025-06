A- A+

CÚPULA Lula no G7: ''Vácuo de liderança agrava quadro de ameaças no mundo'' Discurso ocorreu na sessão ampliada da cúpula, já que o Brasil não integra o G7 formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na Cúpula do G7 que "o vácuo de liderança" no mundo agrava o quadro de amaça de conflitos globais, como guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio. A fala foi feita durante a sessão ampliada da cúpula, já que o Brasil não integra o G7 — formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão.

— Os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis — disse o presidente — Não subestimo a magnitude da tarefa de debelar todas essas ameaças. Mas é patente que o vácuo de liderança agrava esse quadro.

Leia também • Congresso derruba veto de Lula à isenção de fundos de investimento na reforma tributária

O discurso do presidente não teve transmissão e foi divulgada uma transcrição de sua fala pelo Palácio do Planalto. Lula também afirmou que conflito na Ucrânia não será resolvido por vias militares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também participou do evento.

—Todos nesta sala sabem que, no conflito na Ucrânia, nenhum dos lados conseguirá atingir seus objetivos pela via militar. Só o diálogo entre as partes pode conduzir a um cessar-fogo e pavimentar o caminho para uma paz duradoura.

Sobre o conflito em Gaza, Lula afirmou que há "seletividade na defesa do direito e da justiça" e afirmou ser injustificável a "matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças":

— Em Gaza, nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra. Ainda há países ainda que resistem em reconhecer o Estado palestino, o que evidencia sua seletividade na defesa do direito e da justiça.

Veja também